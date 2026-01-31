Strażnicy więzienni oddali krew. Wyróżnienie dla bohatera z 20 litrami! [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W ramach ogólnopolskiej akcji honorowego krwiodawstwa służb mundurowych "Służymy pomocą – mamy to we krwi", 27 stycznia funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Przytułach Starych wzięli udział w zorganizowanym wyjściu do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrołęce.

W akcji uczestniczyła grupa 10 funkcjonariuszy, którzy oddali krew, wspierając tym samym pacjentów wymagających leczenia i transfuzji. Udział w przedsięwzięciu był kolejnym dowodem na to, że funkcjonariusze Służby Więziennej realizują misję niesienia pomocy także poza codzienną służbą.

Odznaka za 20 litrów krwi!

Szczególnym momentem wydarzenia było uhonorowanie jednego z funkcjonariuszy, który otrzymał odznakę "Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Wyróżnienie to przyznawane jest honorowym dawcom, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub jej składników. To wyjątkowe odznaczenie stanowi wyraz uznania dla wieloletniego, bezinteresownego zaangażowania w ratowanie zdrowia i życia innych ludzi.

"Oddawanie krwi to dla nas naturalna forma niesienia pomocy. Jako funkcjonariusze Służby Więziennej jesteśmy gotowi wspierać innych nie tylko w trakcie służby, ale również poza nią. Cieszy nas, że możemy wspólnie robić coś dobrego i jednocześnie dawać przykład innym" - podkreślali uczestnicy wydarzenia.

Klub HDK działa od 2009 roku

Udział funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Przytułach Starych w akcji "Służymy pomocą – mamy to we krwi" doskonale wpisuje się w etos Służby Więziennej oraz wartości, które przyświecają obchodom Dnia Tradycji Służby Więziennej.

W jednostce działa - a wcześniej w Areszcie Śledczym w Ostrołęce - Klub Honorowych Dawców Krwi. Powstał 16 grudnia 2009 roku. Od tego czasu sukcesywnie przybywa aktywnych dawców krwi i dawców szpiku kostnego.

Obecnie w Klubie zrzeszonych jest ponad 45 funkcjonariuszy i emerytów Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Klub HDK przy Zakładzie Karnym w Przytułach Starych aktywnie współpracuje z RCKiK w Ostrołęce oraz PCK w Ostrołęce. Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni zatrudnieni regularnie oddają krew lub jej składniki.

Źródło: Zakład Karny w Przytułach Starych