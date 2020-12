Świąteczne prezenty dla szpitala i Meditransu

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy urzędu marszałkowskiego przekazali świąteczne dary dla personelu medycznego i pacjentów mazowieckich szpitali. Paczki z wodą, żywnością i artykułami higieny osobistej trafiły też do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce i ostrołęckiego Meditransu.

Świąteczna zbiórka prezentów to już tradycja w urzędzie marszałkowskim. Jak mówi Magdalena Flis, dyrektor Kancelarii Marszałka, w której koordynowano akcję, w tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, pracownicy urzędu marszałkowskiego w Warszawie oraz jego delegatur w Radomiu, Ciechanowie, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce, Piasecznie i Żyrardowie pomogli tym, którzy są na pierwszej linii frontu w walce z COVID-19. – W urzędzie marszałkowskim organizujemy świąteczną zbiórkę już od kilkunastu lat. W tym roku, w tak trudnym czasie, nie mogliśmy zapomnieć o pracownikach służby zdrowia oraz pacjentach przebywających w szpitalach – samotnych lub odizolowanych od najbliższych. Dlatego wsparliśmy podmioty lecznicze prowadzone przez samorząd województwa mazowieckiego, w których obecnie przebywa najwięcej pacjentów zakażonych koronawirusem. Mimo pandemii i związanych z nią ograniczeń, pracownicy naszego urzędu okazali wielkie serce i aktywnie włączyli się w akcję. Mam nadzieję, że ten gest życzliwości spowoduje uśmiech na wielu twarzach, ale też zachęci do pomagania innym – dodaje Magdalena Flis.

Koordynatorki akcji podkreślają, że tegoroczna akcja świąteczna to wyraz solidarności i jednocześnie podziękowanie dla personelu medycznego za codzienną pracę. – To ludzie, którzy każdego dnia walczą o nasze zdrowie i życie. W ten symboliczny sposób chcieliśmy im za to podziękować i pokazać, że doceniamy ich poświęcenie – zaznacza Katarzyna Bernaciak z urzędu marszałkowskiego. Takie inicjatywy są szczególnie ważne w czasie pandemii. – Dlatego w ramach naszej zbiórki pomogliśmy również pacjentom szpitali, którzy ze względu na stan zdrowia, nie mogli przygotować się do pobytu w szpitalu, rodzina przebywa na kwarantannie lub nie mają nikogo bliskiego, kto mógłby im przekazać artykuły pierwszej potrzeby – dodaje Ewelina Lesisz z urzędu marszałkowskiego. – Co roku pomagamy. Co prawda COVID-19 wymusił wiele ograniczeń, ale na szczęście nie przeszkodził nam w przeprowadzeniu zbiórki – podsumowuje Karolina Ołdakowska z urzędu marszałkowskiego.

Dzięki zaangażowaniu pracowników urzędu marszałkowskiego do placówek medycznych na Mazowszu trafiło 140 wypełnionych po brzegi paczek o łącznej wadze ponad 3 000 kg. Pracownicy urzędu marszałkowskiego przekazali blisko 2 000 butelek wody oraz kawę, herbatę, owsianki, konserwy i słodycze oraz artykuły higieniczne – szczoteczki i pasty do zębów, mydła, żele pod prysznic, szampony czy chusteczki nawilżane.

W sumie pomoc trafiła do 10 szpitali prowadzonych przez samorząd województwa, w których obecnie przebywa najwięcej osób zakażonych koronawirusem i 4 stacji pogotowia ratunkowego, w tym do: