Święconka i zaskakujący obrót spraw. Do sieci trafiło nietypowe ogłoszenie

Wielka Sobota w kościele w Goworowie przyniosła nieoczekiwany finał dla jednej z parafianek. Po święceniu pokarmów okazało się, że ktoś przez pomyłkę zabrał jej koszyczek. Na lokalnej grupie pojawiło się ogłoszenie z prośbą o jego zwrot.

Scenariusz jest prosty do wyobrażenia - i pewnie znany niejednemu wiernemu. Wielka Sobota, kościół, tłumy ludzi ze święconkami. Koszyczki ustawione jeden obok drugiego, kapłan święci pokarmy, a po wszystkim wierni ruszają po odbiór. W tym momencie zaczyna się chaos - każdy bierze swoje, albo... wydaje mu się, że swoje.

Tym razem ktoś wziął nie ten koszyczek, co trzeba. A w miejscu zaginionego pozostał inny - najwyraźniej należący do sprawcy nieumyślnej zamiany.

Na jednej z lokalnych grup internetowych pojawiło się ogłoszenie: „Ktoś przez pomyłkę wziął mój koszyczek. Bardzo proszę o odniesienie do kościoła."

Krótko, konkretnie i z nadzieją. Czy koszyczek się odnalazł? Tego nie wiemy. Jedno jest pewne - ktoś napracował się przy jego przygotowaniu i wrócił do domu z niczym.

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę to jedno z najbardziej popularnych wydarzeń w parafialnym kalendarzu. Wierni ustawiają koszyczki ramię w ramię, często są one podobnie wyglądające - biała serwetka, wiklinowy koszyk, charakterystyczne produkty. Po błogosławieństwie wszyscy ruszają jednocześnie po odbiór, panuje tłok i pośpiech. W takich warunkach o pomyłkę naprawdę nietrudno.

A może tak... podpisywać koszyczki? Karteczka przywiązana do koszyczka może oszczędzić niemałego wielkanocnego zamieszania i uchronić świąteczną święconkę przed nieplanowaną zmianą właściciela.