eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Święconka i zaskakujący obrót spraw. Do sieci trafiło nietypowe ogłoszenie

zdjecie 8467
Posłuchaj

Wielka Sobota w kościele w Goworowie przyniosła nieoczekiwany finał dla jednej z parafianek. Po święceniu pokarmów okazało się, że ktoś przez pomyłkę zabrał jej koszyczek. Na lokalnej grupie pojawiło się ogłoszenie z prośbą o jego zwrot.

Scenariusz jest prosty do wyobrażenia - i pewnie znany niejednemu wiernemu. Wielka Sobota, kościół, tłumy ludzi ze święconkami. Koszyczki ustawione jeden obok drugiego, kapłan święci pokarmy, a po wszystkim wierni ruszają po odbiór. W tym momencie zaczyna się chaos - każdy bierze swoje, albo... wydaje mu się, że swoje.

Tym razem ktoś wziął nie ten koszyczek, co trzeba. A w miejscu zaginionego pozostał inny - najwyraźniej należący do sprawcy nieumyślnej zamiany.

Na jednej z lokalnych grup internetowych pojawiło się ogłoszenie: „Ktoś przez pomyłkę wziął mój koszyczek. Bardzo proszę o odniesienie do kościoła."

Krótko, konkretnie i z nadzieją. Czy koszyczek się odnalazł? Tego nie wiemy. Jedno jest pewne - ktoś napracował się przy jego przygotowaniu i wrócił do domu z niczym.

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę to jedno z najbardziej popularnych wydarzeń w parafialnym kalendarzu. Wierni ustawiają koszyczki ramię w ramię, często są one podobnie wyglądające - biała serwetka, wiklinowy koszyk, charakterystyczne produkty. Po błogosławieństwie wszyscy ruszają jednocześnie po odbiór, panuje tłok i pośpiech. W takich warunkach o pomyłkę naprawdę nietrudno.

A może tak... podpisywać koszyczki? Karteczka przywiązana do koszyczka może oszczędzić niemałego wielkanocnego zamieszania i uchronić świąteczną święconkę przed nieplanowaną zmianą właściciela.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×