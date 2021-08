Sytuacja epidemiczna w regionie. Raport z 14 sierpnia

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Dokument wydany właśnie przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) otwarcie przyznaje, że niesławny test PCR do wykrywania koronawirusa z Wuhan (choroby COVID-19) został opracowany nie na rzeczywistych próbkach chińskiego wirusa, ale raczej na tym, co wydaje się być materiałem genetycznym zwykłego wirusa przeziębienia. To oczywiście wyjaśniałoby, dlaczego grypa prawie zniknęła w 2020 roku, ponieważ każdemu, kto zachorował, przypisywano diagnozę „COVID-19”. Wielu mówiło to od samego początku i nazywano ich „teoretykami spisku”, ale teraz FDA przyznała, że testy PCR były przez cały czas oszustwem. W dokumencie FDA wyraźnie stwierdza się, że zwykły materiał genetyczny grypy sezonowej został użyty jako marker testowy w zestawach testowych PCR, ponieważ władze wiedziały, że wiele osób przetestuje go „pozytywnie”, co pozwoliło im wykorzystać te wyniki do stworzenia narracji pandemicznej. fda.gov/media/134922/download

~Najmądrzejszy Kurp , 14:27 14-08-2021 , 15%