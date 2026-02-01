eOstroleka.pl
Polska,

Szczyt zachorowań na grypę. Kiedy nastąpi?

Jesteśmy jeszcze przed szczytem zachorowań na grypę, który nastąpi w ciągu najbliższych dwóch tygodni. W ostatnich tygodniach wskaźnik zachorowalności na grypę znacznie. 

Jak wynika z najnowszych danych, za większość zachorowań odpowiada podtyp K wirusa grypy typu A(H3N2). Dostępne w tym sezonie szczepionki mają około 70 procent skuteczność wobec wariantu K i obniżają ryzyko zachorowania oraz ciężkiego przebiegu choroby.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, duże mrozy nie zabijają wirusów. To mit - wirusy są bardzo odporne na niskie temperatury. Zimą, gdy ludzie gromadzą się w zamkniętych, ogrzewanych pomieszczeniach, ryzyko zakażenia wręcz rośnie.

Więcej zaszczepionych niż rok temu

W sezonie 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło się 2,2 miliona osób - wynika z danych portalu ezdrowie. To więcej niż w ubiegłym sezonie, kiedy zaszczepionych było 1,8 miliona osób. W sezonie 2024/2025 szczyt zachorowań przypadł na koniec stycznia i było to 365 przypadków na 100 tysięcy osób. Jeśli tendencja się utrzyma, w tym roku możemy zbliżyć się do podobnych liczb.

Zalecenia sanepidu

W związku ze szczytowym okresem zachorowań na grypę, trwającym od stycznia do marca, Państwowa Inspekcja Sanitarna zaleca szczepienia przeciw grypie, przede wszystkim osobom w grupach ryzyka. 

Sanepid zaleca również częstsze mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu, zachowanie dystansu społecznego (półtora metra), noszenie masek ochronnych we wszystkich miejscach, gdzie występują duże skupiska osób o nieznanym statusie zdrowotnym, wprowadzenie pracy zdalnej w większym zakresie oraz pozostawanie w samoizolacji domowej osób chorych przez 5-7 dni.

Najbliższe dwa tygodnie będą kluczowe. Eksperci wskazują, że właśnie wtedy nastąpi szczyt zachorowań na grypę w tym sezonie.

~Ferdousi, 10:39 02-02-2026,   0%
Znam osoby zaszczepione które chorują! Szczepienia to oszustwo. Koncerny farmaceutyczne poopłacały rządy o te rządy przymuszają ludzi do wstrzykiwania sobie niebezpiecznych substancji. W najlepszym razie jest to placebo. Jakąś tam sól fizjologiczną ludziom wstrzykują. Szczepionki to lipa ale pieniądze zarobione na szczepionkach-to już nie lipa! Już były filmiki na ten temat. Zaczeli szczepić jak już epidemia Odry samoistnie wygasała, ale w mediach odtrąbili sukces że to dzięki szczepieniom wygasła! Inaczej mówiąc: i bez szczepień epidemia ( cokolwiek pod tym określeniem rozumieć, bo WHO  jak trzeba ogłosi "epidemie" jak ze 5 osób na całej planecie zachoruje na coś tam) epidemia odry by wygasła. Ps. Ja osobiście głoszę że żadnych "epidemii" jako takich nie ma. Oczywiście-są okresowo jakieś zwiększone ilości zachorowań na jakąś tam chorobę ,ale SZCZEPIONEK NA TO NIE MA!. Owszem-są lekarstwa na choroby ale szczepionek na choroby NIE MA!  
