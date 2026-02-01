Szczyt zachorowań na grypę. Kiedy nastąpi?

REKLAMA

Jesteśmy jeszcze przed szczytem zachorowań na grypę, który nastąpi w ciągu najbliższych dwóch tygodni. W ostatnich tygodniach wskaźnik zachorowalności na grypę znacznie.

Jak wynika z najnowszych danych, za większość zachorowań odpowiada podtyp K wirusa grypy typu A(H3N2). Dostępne w tym sezonie szczepionki mają około 70 procent skuteczność wobec wariantu K i obniżają ryzyko zachorowania oraz ciężkiego przebiegu choroby.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, duże mrozy nie zabijają wirusów. To mit - wirusy są bardzo odporne na niskie temperatury. Zimą, gdy ludzie gromadzą się w zamkniętych, ogrzewanych pomieszczeniach, ryzyko zakażenia wręcz rośnie.

Więcej zaszczepionych niż rok temu

W sezonie 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło się 2,2 miliona osób - wynika z danych portalu ezdrowie. To więcej niż w ubiegłym sezonie, kiedy zaszczepionych było 1,8 miliona osób. W sezonie 2024/2025 szczyt zachorowań przypadł na koniec stycznia i było to 365 przypadków na 100 tysięcy osób. Jeśli tendencja się utrzyma, w tym roku możemy zbliżyć się do podobnych liczb.

Zalecenia sanepidu

W związku ze szczytowym okresem zachorowań na grypę, trwającym od stycznia do marca, Państwowa Inspekcja Sanitarna zaleca szczepienia przeciw grypie, przede wszystkim osobom w grupach ryzyka.

Sanepid zaleca również częstsze mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu, zachowanie dystansu społecznego (półtora metra), noszenie masek ochronnych we wszystkich miejscach, gdzie występują duże skupiska osób o nieznanym statusie zdrowotnym, wprowadzenie pracy zdalnej w większym zakresie oraz pozostawanie w samoizolacji domowej osób chorych przez 5-7 dni.

Najbliższe dwa tygodnie będą kluczowe. Eksperci wskazują, że właśnie wtedy nastąpi szczyt zachorowań na grypę w tym sezonie.