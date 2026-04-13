Ostrołęka, NA SYGNALE

Szklana pułapka na rondzie! Wszystko przez jeden błąd kierowcy [ZDJĘCIA]

Chwila nieuwagi, która sparaliżowała część Ostrołęki. Setki szklanych odłamków pokryły rondo u zbiegu ulicy Targowej z Aleją Solidarności po tym, jak z jednego z pojazdów spadł źle zabezpieczony ładunek. Tylko dzięki szybkiej akcji strażaków udało się uniknąć serii kolizji na tym ruchliwym skrzyżowaniu.

Do zdarzenia doszło w godzinach wzmożonego ruchu. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie od zaniepokojonych kierowców, którzy zauważyli grubą warstwę ostrych odłamków zalegających na rondzie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, przyczyną sytuacji był błąd kierowcy przewożącego materiały szklane – ładunek nie został odpowiednio zabezpieczony, co doprowadziło do jego wysypania się podczas pokonywania skrzyżowania.

Sytuacja stwarzała realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Potłuczone szkło mogło doprowadzić do przebicia opon, poślizgów, a w konsekwencji do groźnych kolizji.

Na miejsce zadysponowano jednostkę straży pożarnej oraz policję. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren, aby umożliwić służbom porządkowym bezpieczną pracę. Strażacy sprawnie uprzątnęli szklane odpady, dzięki czemu ryzyko dla przejeżdżających pojazdów zostało szybko zniwelowane.

Mimo sprawnej interwencji, incydent wywołał spore zamieszanie wśród lokalnych kierowców. Ruch w obrębie Alei Solidarności i ulicy Targowej był znacznie utrudniony, a na ulicach dojazdowych tworzyły się zatory.

Obecnie przejazd przez rondo jest już w pełni drożny, a nawierzchnia została uprzątnięta i przygotowana do bezpiecznej jazdy.

Więcej o: straż pożarna, Ostrołęka, Aleja Solidarności, ulica Zawadzkiego

