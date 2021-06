Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

REKLAMA

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce informuje, że w dniach 14-15 czerwca w ramach „Diagnozy Problemów Społecznych na terenie Miasta Ostrołęki”, przedstawiciele Krajowego Ośrodka Kształcenia Administracji w Krakowie przeprowadzą dla 50 punktów handlowych i gastronomicznych z terenu miasta szkolenie.



Będzie to szkolenie terenowe pt. „Odpowiedzialny sprzedawca w świetle obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych oraz kontrolą punktów sprzedaży”. Wśród właścicieli punktów sprzedaży oraz sprzedawców i osób podających napoje alkoholowe, w 50 punktach sprzedaży przeprowadzone zostanie także badanie ankietowe (papierowe).



Inicjatywa pozwoli przypomnieć prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych obowiązujące przepisy, określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zasady dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, a w szczególności przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz przestrzegania nakazu zamieszczania w miejscach sprzedaży informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

Przedsiębiorcy, sprzedający lub podający napoje alkoholowe, w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy uprawnieni są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.



Realizowany projekt to odpowiedź na ciągle zwiększające się zagrożenie związane z kontaktem młodych ludzi z używką, jaką jest alkohol. Duża dostępność alkoholu, obniżający się wiek inicjacji alkoholowej, zagrożenia społeczne, które są bezpośrednim wynikiem kontaktu młodzieży z alkoholem, skłaniają do podejmowania takich inicjatyw w przyszłości.