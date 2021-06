Szkoły z Ostrołęki ze wsparciem samorządu Mazowsza

REKLAMA

Nowe komputery, specjalistyczne oprogramowanie, szkolenia dla nauczycieli i uczniów – to niektóre z efektów mazowieckiego programu przygotowania szkół do nauczania zdalnego. Bierze w nim udział 236 placówek z całego Mazowsza. Członek zarządu województwa Elżbieta Lanc odwiedziła szkoły z powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego biorące udział w projekcie.







Pandemia spowodowała, że musieliśmy szybko zareagować na problemy edukacyjne w dobie zamknięcia szkół. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć samorządy, a tym samym placówki edukacyjne w zakupie nowoczesnego sprzętu, który z pewnością ułatwi pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom

Pomoc dla szkół z Ostrołęki

Sprzęt dla szkół z powiatu ostrowskiego

Szkoła podstawowa w Broku doposażona

– podkreślała członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.Członek zarządu Elżbieta Lanc odwiedziła – wraz z prezydentem Ostrołęki Łukaszem Kulikiem – I LO im. Generała J. Bema w Ostrołęce przy ul. Traugutta 1 oraz Szkołę Podstawową nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza 15. Do szkół trafiły m.in. zestawy komputerowe, laptopy, tablety, drukarki oraz monitory interaktywne i projektory. Wartość sprzętu, który trafił do Liceum im. Gen. Bema to ponad 140 tys. zł. Szkoła podstawowa nr 6 otrzymała wyposażenie o łącznej wartości niemal 142 tys. zł. W obu placówkach odbyły się także szkolenia online dla nauczycieli i uczniów.Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 8 otrzymało m.in. nowe komputery, laptopy, drukarki, tablety oraz projektor i monitor multimedialny. W ramach programu do szkoły trafiło także nowe oprogramowanie, z którego będą mogli korzystać wszyscy nauczyciele i uczniowie. Przeprowadzono też szkolenia online. Łączna wartość wsparcia, które trafiło do placówki, to ponad 135 tys. zł. W spotkaniu uczestniczył też starosta ostrowski Zbigniew Chrupek.Do szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku także trafiły nowe zestawy komputerowe, laptopy, tablety, drukarki, projektor multimedialny, monitor interaktywny oraz zestawy oprogramowania. Ufundowano także szkolenia dla nauczycieli i uczniów. Łączna kwota wsparcia dla placówki to ponad 132 tys. zł. W przekazaniu sprzętu wziął udział także burmistrz Broku Marek Młyński.