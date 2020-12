Szpital w Ostrołęce gotowy do szczepień

REKLAMA

REKLAMA

Szpitale węzłowe w całym kraju przygotowują się do szczepienia przeciw COVID-19 osób z grupy "zero", czyli pracowników służby zdrowia. Szczepienia te rozpocząć mają się w najbliższą niedzielę. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, ostrołęcki szpital jest w gotowości do szczepień.

Według zapowiedzi, pierwsza partia szczepionki, 10 tysięcy dawek, trafi do Polski w sobotę 26 grudnia, a pierwsze szczepienia medyków odbędą się w niedzielę 27 grudnia. Łącznie szczepienia mają być prowadzone w 73 szpitalach węzłowych w całym kraju, także w Ostrołęce.

W Warszawie pierwsi medycy zostaną zaszczepieni w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA.

W niedzielę zostanie zaszczepionych w CSK MSWiA ponad 300 osób, którzy są pracownikami tej placówki. Potrwa to kilka godzin. Na pewno pięć osób otrzyma szczepionkę w warunkach reprezentacyjnych. Chcielibyśmy postawą pracowników CSK MSWiA zachęcić Polaków do tego, aby zaszczepić się przeciw COVID-19

– powiedziała rzeczniczka szpitala Iwona Sołtys. Pierwszą zaszczepioną osobą w Polsce na COVID-19 będzie pielęgniarka i lekarz z tego szpitala. Pozostałe trzy osoby są jeszcze ustalane. Wstępnie mają to być lekarka i ratownik medyczny. "Na pewno są to osoby, które są przy pacjentach" - przekazała rzeczniczka.

W stolicy do szczepień jest gotowy również Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zakaźny.

W szpitalu jest bardzo duża chęć do zaszczepienia się. Właściwie wszyscy pracownicy zgłosili się jako kandydaci do szczepień z niezwykle prostej przyczyny, jaką jest fakt, że my od dziewięciu miesięcy leczymy pacjentów z COVID-19, wiemy dokładnie, jak wygląda ta choroba i wzbudza to w nas chęć zabezpieczenia się przed zachorowaniem

- powiedział zastępca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie prof. Andrzej Horban. W woj. mazowieckim także szpitale w Radomiu, Płocku, Ostrołęce i Siedlcach są gotowe, aby zacząć szczepienia po otrzymaniu preparatu.

Źródło: PAP