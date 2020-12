Ta inwestycja dała początek przemysłowej części miasta. Wkrótce rozbiórka

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Ludzie wybierzcie polityków, którzy chcą coś zrobić dla nas, dla ludzi co mieszkają na tym terenie. Jak na razie następuje powolna degradacja. Systematyczne znoszenie instytucji i urzędów. Eksodus młodzieży. Brak dróg ekspresowych do miasta. Ostrołęka koło Łomży!!! Obudźcie się!!!

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 21:20 13-12-2020 , 100%