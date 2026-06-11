eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ta szkoła jako jedyna w Ostrołęce zdobyła ten prestiżowy tytuł!

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fot. ZSZ Nr 2 w Ostrołęcefot. ZSZ Nr 2 w Ostrołęce
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zdjecie 1669
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Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce otrzymał tytuł „Szkoła Wspierająca Karierę bez Barier”. Wyróżnienie przyznano podczas ogólnopolskiej konferencji podsumowującej projekt Instytutu Badań Edukacyjnych, która odbyła się 9 czerwca 2026 roku w Warszawie.

Placówka z Ostrołęki jest jedyną szkołą w mieście oraz jedną z pięciu w województwie mazowieckim, które otrzymały ten tytuł. Wyróżnienie przyznawane jest za działania w obszarze doradztwa zawodowego, wspierania rozwoju uczniów oraz przygotowania młodzieży do planowania kariery i wejścia na rynek pracy.

W imieniu szkoły dyplom odebrały reprezentantki kadry pedagogicznej zaangażowane w realizację założeń projektu oraz wdrażanie szkolnych innowacji pedagogicznych:

  • Paulina Biedrzycka – doradca zawodowy i koordynator projektu „Kariera bez barier”,

  • Monika Sejbuk – nauczyciel matematyki,

  • Katarzyna Rzosińska – nauczyciel matematyki.

Jak podkreślają koordynatorzy, uzyskany tytuł to efekt wspólnej pracy uczniów, rodziców, nauczycieli oraz specjalistów tworzących programy wsparcia w placówce.

Więcej o: Szkoła Wspierająca Karierę bez Barier, doradztwo zawodowe, rozwój uczniów, innowacje pedagogiczne, rynek pracy

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