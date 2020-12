"Tak dla rodziny, nie dla gender". W niedzielę zbiórka podpisów w Myszyńcu

REKLAMA

Co proponuje się w miejsce genderowej Konwecji stambulskiej? - Już najwyższy czas, by Polska stała się państwem, które aktywnie stanie w obronie rodziny na forum międzynarodowym. Dlatego projekt ustawy nie tylko uprawnia polski rząd do wypowiedzenia Konwencji stambulskiej, ale także zobowiązuje do opracowania rozsądnej alternatywy! Jest nią międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny - informują pomysłodawcy projektu.

~Gosc , 17:34 12-12-2020 , 44% Gdyby to był apel precz z pedofilia w kościele to napewno by trzeba się poświecić a tak to won od mojej rodziny odpowiedz • oceń :

~Dn , 18:09 12-12-2020 , 52% @~Gosc Pedofilia w kościele to 1 procent wszyskich księży więc pomyśl zanim coś napiszesz a gender to choroba i są badania wskazujące na to że osoby lgbt są chore . odpowiedz • oceń :

~Serio , 22:23 12-12-2020 , 28% @~Dn Uśmiałam się. A wiesz że osoby nie LGBT też są chore? odpowiedz • oceń :

~Ola , 04:50 13-12-2020 , 34% @~Dn Według raportu badającego problem molestowania dzieci w Australii, 7% katolickich księży zostało oskarżone o takie czyny. Dodaj do tego całą machinę kościoła zaprzęgniętą w ukrywanie tak obrzydliwych przestępstw i delikwentów, takich jak Paetz, który molestował dorosłych kleryków, czy księży gwałcących zakonnice, a wychodzi na to, że kościół to podejrzana moralnie instytucja. Co to znaczy gender sprawdź sobie łaskawco w słowniku. Podpowiem tylko, że nie jest to jednostka chorobowa. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 06:00 13-12-2020 , 80% @~Ola Dziękuję za troskę o chrześcijan Bóg zapłać dobry człowieku. Dziękuję za pomoc w usuwaniu czarnych owiec z szeregów chrześcijan. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 17:39 12-12-2020 , 72% Dobry wieczór!



Czy jest jeszcze planowana taka akcja w którejś z ostrołęckich parafii? Chętnie podpiszę się pod tym projektem oraz zmobilizuję najbliższą rodzinę i przyjaciół...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~Gość , 18:43 12-12-2020 , 30% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Ty nie masz przyjaciół trollu owłosiony. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 18:57 12-12-2020 , 77% @~Gość Dobry wieczór!



Jak to, "ja nie mam przyjaciół?" A ty, mój drogi, to co?



Pozdrawiam... Ania - Dziewczyna jak Łania, Troll Owłosiony Pierwszej Rangi... odpowiedz • oceń :

~Ola , 04:53 13-12-2020 , 32% @~Normalny Bicie żony na ten przykład to normalność uświęcona tradycją? Przed tym na chronić konwencja stambulska odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 09:12 13-12-2020 , 65% @~Ola Gdzie tu masz coś o popieraniu przemocy w rodzinie?



" i propozycje skutecznej ochrony członków rodziny przed przemocą domową i przemocą godzącą w życie rodzinne."



Kłamiesz. odpowiedz • oceń :

~Ola , 13:45 13-12-2020 , 25% @~tępiciel lemingów „Konwencja Praw Rodziny powinna zawierać potwierdzenie naturalnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny” de facto odbiera prawo do ochrony związkom jednopłciowym i osobom LGBT.

Wychowywanie zgonie z własnymi przekonaniami nie może ograniczać praw dziecka.

Nie ingerowania w autonomię rodziny od lat było używana jako argument w odnawianiu pomocy ofiarom przemocy w tejże. Małżeństwo, w którym dochodzi do przemocy nie jest wartością nadrzędną. W wielu wypadkach tylko rozwód pozwala ofierze na powrót do normalności.

odpowiedz • oceń :

~Ola , 14:42 13-12-2020 , 34% @~tępiciel lemingów Zapomniałabym o jednym, ten dokument zabiera dzieciom prawo do edukacji seksualnej opartej na faktach. Właśnie ta edukacja daje dzieciakom broń przeciw molestowaniu seksualnemu w rodzinie, przez duchownych, nauczycieli. Dziecku, które wie co to zły dotyk i wie z kim w razie czego porozmawiać, znacznie trudniej zamknąć usta. odpowiedz • oceń :

~TAK , 19:56 12-12-2020 , 11% JEŚLI BĘDZIECIE USUWAĆ WPISY

NIE BĘDĘ PISAŁ

:)

O I TYLE

PANIE I PANOWIE CENZORZY odpowiedz • oceń :

~Kurpianka , 21:20 12-12-2020 , 75% Jestem nie z Myszyńca , ale za Myszyńcem. Odważni i bronią tego co normalne i dobre. Pozdrawiam odpowiedz • oceń :

~:)) , 22:25 12-12-2020 , 35% @~Kurpianka Pedofila w kościele też jest normalna prawda? odpowiedz • oceń :

~Ola , 04:55 13-12-2020 , 24% @~Kurpianka Przemoc w rodzinie to również normalność uświęcona tradycją? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 06:03 13-12-2020 , 75% @~:)) Przecież to nie jest inicjatywa popierająca pedofilię czy przepić w rodzinie. Coś Wam się pozajączkowało. odpowiedz • oceń :

~Ola , 06:37 13-12-2020 , 30% @~tępiciel lemingów Nic nam się nie pozajączkowało. To jest inicjatywa kościoła katolickiego w Polsce chroniącego pedofili w sutannach i mafijnej organizacji Ordo Iuris, odmawiającej kobietom i osobom LGBT podstawowych wolności. Konwencja stambulska wprowadza mądre zapisy mające na celu przeciwdziałaniu przemocy. W żadnym wypadku nie stoi w sprzeczności z wolnością wyznania. Zmuszanie jednak nastolatka przez jego rodziców do udziału w praktykach religijnych to już jest przemoc. Prześladowanie dziecka LGBT to przemoc. Obrona pedofila bo jest księdzem też się normalnym ludziom głowie nie mieści, ale wielu wiernym w Polsce już tak . odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 08:46 13-12-2020 , 79% @~Ola Dobrze się czujesz? Gdzie tu masz coś o wspieraniu pedofilii czy przemocy?



"Według organizatorów projektu, międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny powinna zawierać potwierdzenie naturalnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, gwarancje opieki i ochrony rodziny przez organy władzy publicznej, zakaz naruszania autonomii rodziny przez nieuprawnione ingerencje urzędników, zakaz dyskryminacji matek, które rezygnują z pracy zarobkowej, by wychowywać dzieci, prawa rodziców w zakresie wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz identyfikację realnych przyczyn przemocy i propozycje skutecznej ochrony członków rodziny przed przemocą domową i przemocą godzącą w życie rodzinne." odpowiedz • oceń :

~Ola , 13:26 13-12-2020 , 20% @~tępiciel lemingów Konwencja stambulska to bardzo dobry dokument.

Ktoś kto mówi nie dla gender, nie zadał sobie trudu co to słowo znaczy. Sporo grupa księży to raczej nie są osoby solidnie wykształcone. Ci, którzy to podpisują, też starannością w czytaniu ze zrozumieniem nie celują.

Nie ma żadnej dyskryminacji matek rezygnujących z pracy dla wychowania dzieci. Państwowa emerytura tylko za wychowanie dzieci, to dyskryminacja tych kobiet, które pracowały i wychowywały dzieci.

Jest wyraźny zapis rzecz odebrania praw osobom homoseksualnym do zawierania małżeństw. Coś nie do pomyślenia w cywilizowanym społeczeństwie. Ochrona prawna związków jednopłciowych to również przeciwdziałanie przemocy.

Każda rodzina może wychowywać dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, chyba, że te przekonania stoją w sprzeczności z prawem. Zdanie dzieci wraz z ich dorastaniem powinny też być chronione. To nastolatek a nie rodzic powinien decydować o chodzeniu na religię np. odpowiedz • oceń :

~kurp , 17:14 13-12-2020 , 40% @~Kurpianka ,,Kurpianka,, - sama stawiasz się w roli i pragniesz być kuchtą domową, workiem treningowym i pomiotłem. Gratuluję!! odpowiedz • oceń :

~Ja podpisze , 22:29 12-12-2020 , 74% Mam nadzieję że i w innych miejscowościach będą zbierane odpowiedz • oceń :

~BIJ LEWACTWO , 18:29 13-12-2020 , 84% GENDER to RELIGIA

śmierci

bólu

cierpienia

tortur fizycznych i psychicznych

zniszczenia



zabić - nie narodzone dzieci - aborcja

zabić - starych ludzi - eutanazja

promowanie pedofilii - u nas na razie z tym nie chodzą po ulicach ale w innych krajach to jest już robione

handel ludźmi - aukcje dzieci, pary gejów lesbijek itd mogą sobie kupić jak na targu niewolników

niszczenie małżeństw - przepisy są tak tworzone, że nie opłaca się finansowo brać ślubów (niby samotne matki, samotni ojcowie mają przywileje w różnych sytuacjach )

niszczenie rodzin - jak wyżej oraz promowanie wychowywania dzieci w tzw. rodzinach paciorkowych ( wystarczy obejrzeć jakikolwiek obecnie kręcony film, też polski, tam kobieta czy mężczyzna bez 5 rozwodów są przedstawiani jako nieporadni, a byli żony, mężowie to koledzy koleżanki i przyjaciele... i na dodatek dzieci mają wie mam tatusiów itd..

A w życiu prawdziwym takie dzieci przeważnie nie mają ani jednego taty i ani jednej mamy.)

promocja zachowań homoseksualnych - marsze itd

itd.

itd.



jak z tym walczyć

to wręcz pozorom bardzo proste.



nie oglądamy TVN

nie głosujemy na wszelkie lewactwo

czyli

PSL PO SLD KO NKWD ZSL SS itd.

odpowiedz • oceń :

~Ola , 18:58 13-12-2020 , 20% @~BIJ LEWACTWO Eutanazje starych ludz, chorych na raka, chorych na choroby rzadkie organizuje PiS nie dbając o nakłady ba ochronę zdrowia.

Gender to płeć kulturowa, a nie jakaś ideologia odpowiedz • oceń :

~a dziś ? , 22:38 13-12-2020 , 100% @~Ola płeć nie płeć ale śmierci chcą - kiedyś to by ich nazywali satanistami - jakoś tak ? odpowiedz • oceń :

~i krótko , 22:41 13-12-2020 , 25% @~a dziś ? Chyba widzisz różnice między nie doinwestowaniem służby zdrowia a żądaniem przez gender organizacji umieralni typu komór śmierci ?

Jak nie to zawieź swoich dziadków czy rodziców na leczenie do Belgii.

odpowiedz • oceń :

