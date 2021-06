Te drogi będą przebudowane. Lista inwestycji w powiecie ostrołęckim

REKLAMA

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, w subregionie ostrołęckim zrealizowanych zostanie 51 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe do gruntów rolnych, a zbiorniki wodne służące małej retencji przejdą modernizację. Na ten cel przeznaczono ponad 4,2 mln zł z budżetu województwa.

Na szczególne znaczenie tych inwestycji dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich zwraca uwagę marszałek Adam Struzik. – To wsparcie od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Nic dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej strony pomaga walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów melioracyjnych – podkreśla marszałek.

W ramach ogłoszonego w 2020 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 398 wniosków. – Pozytywną ocenę, a co za tym idzie dofinansowanie, otrzymało 308 z nich. 299 wniosków dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 9 – małej retencji. Na ich dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczyliśmy w sumie ponad 30 mln zł – informuje Leszek Przybytniak, przewodniczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

W subregionie ostrołęckim zrealizowanych zostanie w sumie 51 inwestycji, które otrzymają ponad 4,2 mln zł dofinansowania z budżetu Mazowsza. 50 projektów dotyczy budowy lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 45 z nich zrealizują gminy (3,4 mln zł), a 5 powiaty (730 tys. zł). Dodatkowo 1 projekt realizowany przez gminę dotyczy modernizacji zbiorników wodnych służących małej retencji (76 tys. zł).

Mazowsze to region typowo rolniczy – 65 proc. powierzchni zajmują użytki rolne. Zdaniem Janiny Ewy Orzełowskiej, członka zarządu województwa mazowieckiego te tereny zasługują na szczególne wsparcie. – Właśnie dlatego co roku przeznaczamy środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To nie tylko ułatwia pracę rolnikom, ale również podnosi komfort życia na wsi – zaznacza. – Dodatkowo inwestycje drogowe są bardzo kosztowne. Wielu samorządów lokalnych nie byłoby stać na ich realizację, gdyby nie pomoc z budżetu województwa mazowieckiego – dodaje.

Lista zadań z powiatu ostrołęckiego:

Powiat Ostrołęcki Przebudowa drogi powiatowej nr 2587 W Golanka – Krobia – Jazgarka od km 0+050 do km 0+500 100 000 zł

Troszyn ostrołęcki Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare 50 000 zł