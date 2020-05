Te oddziały przedszkolne wznawiają zajęcia. Jak będą wyglądać?

Zespół Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce podjął decyzję, na mocy której wznowione będą mogły być zajęcia dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wchodzących w skład zespołu szkół. Jak będą wyglądać zajęcia?

Będą one miały głównie charakter zajęć opiekuńczych, a także w miarę możliwości związane będą z prowadzeniem niezbędnych działań o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym wynikającym z wydanych wcześniej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, jak też nauczycieli, czy innych specjalistów, niezbędnych dla właściwego przygotowania dzieci do dalszej edukacji, w tym do podjęcia nauki szkolnej w klasie pierwszej. Odbywać się one będą w godz. 9.00 – 14.00 za pisemną akceptacją rodziców i zobowiązaniu się przez nich do przestrzegania ogólnie przyjętych przepisów i zaleceń władz państwowych i samorządowych związanych ze stanem epidemii