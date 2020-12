Tegoroczna Wigilia Miejska będzie inna niż zazwyczaj. Z dostawą do domu

REKLAMA

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa Wigilia Miejska będzie miała w tym roku inną formę niż wszystkie dotychczasowe. Wigilijny posiłek od samorządu będzie można zamówić z dostawą do domu.



Z dostawy wigilijnego posiłku do domu skorzystać mogą osoby starsze, samotne i potrzebujące. Akcja odbędzie się 24 grudnia w godzinach 9.00-14.00. Przygotowaną paczkę wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zawiozą do domu i przekażą wskazanej osobie/rodzinie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Spakowane potrawy będą czekały również w godzinach 12.00-14.00 w Tanim Barze przy ul. Kilińskiego na osoby, które zadeklarują chęć osobistego odebrania posiłku.



Każda osoba w podeszłym wieku, lub której trudna sytuacja życiowa czy też materialna nie pozwala, by spędzić Wigilię w gronie najbliższych, może zgłosić chęć przyjęcia paczki z wigilijnymi potrawami. Wystarczy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Ostrołęce za pośrednictwem numeru telefonu: 505 778 076.



Będzie to można zrobić do 18 grudnia br. w dni robocze w godzinach 8.00-14.00. MOPR wytypował już 100 rodzin w najtrudniejszej sytuacji, których odwiedzą wolontariusze.