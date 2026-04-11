Tej grupy krwi na razie nie oddasz. "Wstrzymujemy pobieranie"

Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrołęce wydał ważny komunikat skierowany do dawców krwi. Z powodu dużych zapasów wstrzymano pobieranie krwi grupy AB Rh+ oraz zamknięto zapisy na jej oddanie.

Jak podkreśla RCKiK, decyzja o wstrzymaniu pobierania nie wynika z żadnych problemów organizacyjnych po stronie centrum - powodem są wyłącznie duże zapasy tej grupy krwi. Wstrzymane zostało zarówno samo pobieranie krwi AB Rh+, jak i możliwość zapisywania się na jej oddanie.

Centrum prosi krwiodawców z tą grupą krwi o śledzenie aktualnych komunikatów. Pobieranie zostanie wznowione w momencie, gdy zapasy się zmniejszą. 

A co z innymi grupami krwi?

Komunikat dotyczy wyłącznie grupy AB Rh+. Dawcy z innymi grupami krwi mogą w dalszym ciągu zgłaszać się do punktu krwiodawstwa w Ostrołęce i oddawać krew zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Krew innych grup jest nadal potrzebna. Honorowe krwiodawstwo ratuje życie. Jeśli masz inną grupę krwi niż AB Rh+ i dawno nie byłeś w centrum krwiodawstwa - to dobry moment, by się zgłosić.

