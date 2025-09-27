Test Coopera w Ostrołęce. Sprawdzili swoją formę! [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jesienny Test Coopera organizowany jest w mieście od lat. To okazja, aby przekonać się, w jakiej jest się formie. Chętni spotkali się na stadionie w Ostrołęce.
Formuła testu jest bardzo prosta - w ciągu 12 minut należało pokonać jak najwięcej okrążeń stadionu. Nie trzeba było jednak biec (choć oczywiście można było). Dopuszczalny był i spacer czy trucht.
Wydarzenie oficjalnie otworzyli poseł Marcin Grabowski, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce Krzysztof Jankowski oraz pani prezes działającego przy ogólniaku UKS Clan Halina Pierzchała.
