eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Test Coopera w Ostrołęce. Sprawdzili swoją formę! [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 1757
zdjecie 1757
REKLAMA
zdjecie 1757
zdjecie 1757
Posłuchaj
W sobotę 27 września w Ostrołęce można było wziąć udział w Teście Coopera. Dzięki temu i młodsi i starsi mogli sprawdzić swoją kondycję fizyczną.

Jesienny Test Coopera organizowany jest w mieście od lat. To okazja, aby przekonać się, w jakiej jest się formie. Chętni spotkali się na stadionie w Ostrołęce.

Formuła testu jest bardzo prosta - w ciągu 12 minut należało pokonać jak najwięcej okrążeń stadionu. Nie trzeba było jednak biec (choć oczywiście można było). Dopuszczalny był i spacer czy trucht.

Wydarzenie oficjalnie otworzyli poseł Marcin Grabowski, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce Krzysztof Jankowski oraz pani prezes działającego przy ogólniaku UKS Clan Halina Pierzchała.
Materiał filmowy 1 :
Więcej o: Test Coopera, Ostrołęka, stadion Ostrołęka
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
wrzesień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×