To już pewne. Do 2022 roku Starostwo Powiatowe będzie miało nową siedzibę

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce opuszcza budynek przy Placu Bema dzielony obecnie z Urzędem Miasta. Powstanie nowy gmach, w którym pomieścić ma się m.in. obszerne archiwum oraz wszystkie wydziały starostwa.



O przeprowadzce Starostwa Powiatowego z budynku przy Placu Bema do gmachu przy Fieldorfa Nila mowa jest od dłuższego czasu. Decyzję „pomogła” przyspieszyć epidemia koronawirusa. W ramach tzw. „projektów covidowych”, w pierwszym rozdaniu rządowej pomocy skierowanej do samorządów, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce otrzymało finansowe wsparcie w wysokości 13,6 miliona złotych na budowę swojej nowej siedziby.



Jak informował podczas jednej z ostatnich sesji Rady Powiatu starosta Stanisław Kubeł, przeprowadzka z Bema na F. Nila to już tylko kwestia czasu.



Nowa siedziba starostwa ma powstać przy ulicy F. Nila, prawdopodobnie od strony ulicy Dobrzańskiego i ma być połączona z tzw „pałacykiem” – o ile wszyscy właściciele tego budynku wyrażą na to zgodę. Budowa gmachu dofinansowanego w ramach „projektów covidwych” ma się zakończyć w 2022 roku.



Do nowo powstałego gmachu przeniesione zostaną wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego mieszczące się obecnie m.in. przy ulicy Szpitalnej (archiwum i nadzór budowlany) oraz przy Placu Bema i w tzw „pałacyku”.



Obecnie trwają prace przygotowawcze. Kompletowana jest niezbędna dokumentacja, zbierane są wszystkie wymagane zgody i pozwolenia. Jeszcze w tym roku ma być przygotowany projekt budynku oraz przetarg na budowę.