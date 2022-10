To o nim jest film "Boże Ciało". Dawny fałszywy ksiądz zatrzymany za próbę kradzieży

REKLAMA

Mężczyzna, który miał być jedną z inspiracji twórców filmu "Boże Ciało", kolejny raz został zatrzymany przez policję i odpowie przed sądem za usiłowanie kradzieży z włamaniem. Dwa miesiące temu próbował ukraść grzejniki z nieczynnego już hotelu w Ostrowi Mazowieckiej. Historia Patryka B. doskonale pokazuje, że życie to nie film, a pięć minut sławy szybko przemija.

"Boże Ciało" było prawdziwym hitem kinowym 2019 roku. Film zdobył wiele nagród i wyróżnień na międzynarodowych festiwalach filmowych, a nawet nominację do Oscara. Film w reżyserii Jana Komasy na podstawie scenariusza Mateusza Pacewicza opowiadał historię 20-letniego Daniela, który udawał księdza w małym miasteczku, uprzednio zaprzyjaźniając się z proboszczem.

Historia fałszywego księdza, jak wskazywali autorzy filmu, inspirowana była prawdziwymi wydarzeniami. Jedna z historii, która miała zainspirować autorów "Bożego Ciała" do nakręcenia filmu, to przypadek Patryka B. Mężczyna w 2011 roku miał udawać księdza w Budziskach, odprawiając msze święte i spowiadając parafian. Później swoją historię opowiedział przyszłemu scenarzyście filmu. Tak trafiła ona na wielki ekran.

Udawał księdza, później udzielał wywiadów

Sam Patryk B. z okolic Wołomina w lutym 2020 roku udzielił wywiadu portalowi Onet.pl, w którym opowiadał o tym, w jaki sposób sam udawał księdza i ile jest "prawdziwego jego" w głównym bohaterze filmu. Powiedział, że sceny przy ołtarzu, dyskoteki czy grania w piłkę są oparte na jego doświadczeniach, fabułą miało być tylko to, że główny bohater filmu był w poprawczaku.

- Pełniłem rolę księdza z prawdziwym uczuciem - mówił Patryk B. Onetowi o swoim pobycie w Budziskach. - Wcielałem się całkowicie w rolę księdza. Zachowywałem się i myślałem jak ksiądz.

Mężczyzna zdecydował się przyznać o tym, że nie ma święceń kapłańskich dopiero w momencie, gdy proboszcz poprosił go o udzielenie ślubu. Nie chciał robić kłopotów parze młodej, gdyż ślub udzielony przez fałszywego księdza byłby nieważny.

Jeszcze dwa lata temu, gdy "Boże Ciało" było na topie, Patryk B. pojawiał się w mediach, udzielał wywiadów, jego historię pokazano nawet w telewizyjnym reportażu. - Nadal się modlę, choć już nie odprawiam mszy. Bywam w kościele. Mam żonę i trójkę dzieci, Pan Bóg dał mi wspaniałą rodzinę - mówił.

Kolejne kłopoty z prawem Patryka B.

Ale życie to nie film. Już w 2021 roku media obiegła informacja o tym, że Patryk B. ma kłopoty z prawem. Jak relacjonował "Super Express", z trasy S8 znikały włazy do studzienek, które następie sprzedawane były na złomie. Policjanci sprawdzili złomowisko, na które trafiały włazy i ustalili, że kilkanaście takich pokryw przywiózł właśnie dawny "fałszywy ksiądz".

Na tym jednak nie kończą się kłopoty mężczyzny, o którym jeszcze niedawno usłyszała cała Polska. Okazuje się, że Patryk B. popadł w kolejny zatarg z prawem.

Jak się dowiedzieliśmy, 17 sierpnia 2022 r. mężczyzna został zatrzymany w Ostrowi Mazowieckiej. Na terenie nieczynnego już dawnego hotelu "Słowianka" zatrzymano go na gorącym uczynku, gdy próbował ukraść grzejniki. Usłyszał zarzuty związane z usiłowaniem kradzieży z włamaniem.

- Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadziła postępowanie przeciwko Patrykowi B., podejrzanemu o to, że w dniu 17 sierpnia 2022r. w Ostrowi Mazowieckiej na ternie Hotelu „Słowianka”, po uprzednim wypchnięciu zabezpieczenia drzwi wejściowych, dostał się do wnętrza, skąd usiłował dokonać kradzieży grzejników, jednak celu tego nie osiągnął z uwagi na ujęcie go przez patrol policji, powodując jednocześnie straty w wysokości 2.000zł, działając na szkodę Łukasza K., tj. o czyn z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 279 §1 k.k - poinformowała nas prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Kodeks Karny wskazuje, że sąd wymierza karę za usiłowanie popełnienia przestępstwa w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa. Oznacza to, że możliwa wysokość kary za usiłowanie jest taka sama jak dla sprawcy który by przestępstwa dokonał.

30 września 2022 r. ostrowska prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Ostrowi Mazowieckiej akt oskarżenia przeciwko Patrykowi B. Obecnie termin rozprawy sądowej nie został jeszcze wyznaczony.