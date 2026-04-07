Tragedia w Kuciejach. Wójt Gminy Baranowo apeluje o pomoc dla pogorzelców

Tegoroczne Święta Wielkanocne miały tragiczny finał dla jednej z rodzin w miejscowości Kucieje (gmina Baranowo). W lany poniedziałek, gdy większość mieszkańców odpoczywała w domowym zaciszu, nocny spokój przerwał niszczycielski pożar.

Pożar w drugi dzień świąt

Ogień pojawił się nagle, zmieniając świąteczną atmosferę w walkę o dobytek życia. Jak informuje Wójt Gminy Baranowo, Marcin Wołosz, choć sytuacja wyglądała groźnie, najważniejszą wiadomością jest fakt, że nikomu nic się nie stało. Konstrukcja budynku mieszkalnego przetrwała próbę ognia, jednak straty wewnątrz są znaczne.

Dom wymaga teraz gruntownego remontu i licznych prac naprawczych, aby rodzina mogła wrócić do normalnego funkcjonowania.

Nocna walka z ogniem w Kuciejach. Drewniany dom stanął w płomieniach [ZDJĘCIA]

Ciszę poniedziałkowego wieczoru w miejscowości Kucieje przerwały syreny alarmowe. Kilka minut po godzinie 21:30 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze drewnianego budynku mieszkalnego. Sytuacja…

Apel wójta o solidarność

W obliczu tej trudnej sytuacji włodarz gminy zwrócił się z prośbą do mieszkańców oraz ludzi dobrej woli o wsparcie dla poszkodowanej rodziny.

Szanowni Państwo! Drugi dzień Świąt Wielkanocnych był tragiczny dla jednej z Rodzin mieszkających na terenie Gminy Baranowo. Nocny spokój przerwał pożar. Na szczęście konstrukcja domu nie została uszkodzona, natomiast jest wiele prac do wykonania. Jeżeli jesteście w stanie, wspomóżcie Rodzinę z Kuciej. Z góry dziękuję! – napisał w mediach społecznościowych Marcin Wołosz.

Każdy gest, pomoc materialna czy finansowa, przybliży poszkodowanych do odbudowy zniszczonych pomieszczeń. Lokalna społeczność już nie raz udowodniła, że w sytuacjach kryzysowych potrafi się zjednoczyć.

>>>>>>LINK DO ZBIÓRKI<<<<<<< 

