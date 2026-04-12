Tragedia w Wielkanoc. Pościg, strzały i śmierć. Witusiński: Moja klientka została oczerniona [WIDEO]

Wielkanocna tragedia z Ostrowi Mazowieckiej poruszyła opinię publiczną. Zatrzymanie 51-latka poszukiwanego za niepłacenie alimentów, próba ucieczki ze szpitala, strzały i śmierć. A później - poważne zarzuty, jakie padły w sieci. Kanał Zero przyjrzał się sprawie i rozmawiał z ostrołęckim adwokatem Dawidem Witusińskim.

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce przejęła do prowadzenia śledztwo wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie tragedii, do jakiej doszło w wielkanocną niedzielę. Policjant oddał strzały do 51-latka, który został zatrzymany w związku z poszukiwaniem listem gończym za niealimentację. Przebywał pod nadzorem policji w szpitalu na badaniach i stamtąd miał podjąć ucieczkę.

Po tym, jak padły strzały, mężczyźnie udzielono pomocy medycznej. Niestety, po przewiezieniu do szpitala zmarł. "W badaniu sekcyjnym nie stwierdzono, aby obrażenia postrzałowe były bezpośrednią przyczyną nagłego zgonu mężczyzny" - przekazała prokuratura.

O sprawie ostrowskiej zrobiło się głośno za sprawą internetowej publikacji, w której jeden z głównych wątków dotyczył byłej żony zmarłego.

Witusiński: Moja klientka została oczerniona

Sprawą zajął się Kanał Zero - redaktor Monika Krześniak rozmawiała m.in. z byłą żoną mężczyzny, który zginął w trakcie interwencji, jak również z jej obecnym mężem.

Wypowiada się też adwokat z Ostrołęki, mecenas Dawid Witusiński.

Reprezentuje on byłą żonę zmarłego. Jak sam podkreślił w materiale Kanału Zero, kobieta zgłosiła się do niego po publikacji jednego z twórców internetowych o ogromnych zasięgach. - Została oczerniona w internecie - stwierdził Witusiński. - Materiał opublikowany w zakresie pani Marzeny ma charakter bardzo nierzetelny i przedstawia informacje w sposób niepełny i wprowadzający w błąd. Twórca tego materiału niewątpliwie ma ogromne zasięgi w internecie, mówimy bowiem o setkach tysięcy subskrybentów i obserwujących.

Zdaniem Witusińskiego, "treści są niezgodne z rzeczywistością i tworzą bardzo zniekształcony obraz mojej klientki", a "skala tej publikacji przełożyła się na ogromną falę negatywnych komentarzy, a także gróżb".

- W przestrzeni publicznej pojawiły się treści, które w części odnoszącej się do mojej klientki mają charakter nierzetelny, niepełny i mogą wprowadzać odbiorców w błąd. Wobec powyższego zasadne stało się przedstawienie stanu faktycznego w oparciu o dokumenty oraz orzeczenia sądowe. Sprawy tego rodzaju wymagają szczególnej rozwagi oraz odpowiedzialności za słowo. Rzetelność przekazu, w tym obowiązek weryfikacji źródeł informacji przed ich publikacją, stanowi podstawowy standard, którego niedochowanie prowadzi do dezinformacji oraz może wywoływać poważne skutki w sferze prywatnej i zawodowej osób, których sprawa dotyczy. Niestety, sposób przedstawienia sprawy w niektórych materiałach przełożył się również na negatywne reakcje w przestrzeni publicznej, co dodatkowo potęguje skalę problemu. Zachęcam do zapoznania się z opublikowanym materiałem oraz dokonania jego oceny w oparciu o przedstawione w nim fakty - napisał mec. Witusiński w mediach społecznościowych.

~Kgg HD dhbvv, 19:19 12-04-2026,   48%
Człowiek za niepłacenie alimentów zostaje zastrzelony,to jest horror zaistniałej sytuacji!!!!! Funkcjonariusz publiczny powinien ponieść surowe konsekwencje swojego haniebnego czynu!!!! Mordercy,czy oszuści na milionowe,miliardowe  przekręty często wymigują się od odpowiedzialności lub otrzymują śmieszne wyroki,a człowiek,który był winien na pewno jakąś sumę pieniędzy za zaległe alimenty został zamordowany!!!!
SKADAL!!!!!!!!!!!
~Mecenas, 20:56 12-04-2026,   100%
@~Kgg HD dhbvv Ta, za niepłacenie alimentów xD
 
~POmyśl człowieku, 22:08 12-04-2026,   100%
@~Kgg HD dhbvv Czytałeś oświadczenie po autopsji ? .. postrzały nie były przyczyną zgonu, postrzały były w nogi .
~Ali, 20:28 12-04-2026,   78%
Nie wiem jak nagle dług urósł do 100 tyś. Skoro nawet na portalu długi.info jest w wysokości 6419 zł. I ta obłędna narracja, że obrażenia postrzałowe nie były przyczyną śmierci. Nawet jeżeli dostał ponownego zawału w tym momencie. To strzały go wywołały. Czyli i tak postrzelenie było przyczyną śmierci.  
~Starszak1, 22:47 12-04-2026,   100%
Prawniczy bełkot. Zeby tylko zaczadzić ludziom umysły pod przykrywka mnóstwa słów. Tak jednym, może dwoma zdaniami, panie mecenasie, aby nikt nie miał watpliwości - ale tez i żeby pan potem nie wypierał się, że nie został właściwie zrozumiany albo że słowa pańskie przekręcono. Prostota jest jak widać, najtrudniejszą rzeczą - niestety, chce sie rzec.
