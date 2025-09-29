eOstroleka.pl
Artykuł sponsorowany,

Trwa rekrutacja w Szkole Muzyki GAMA w Ostrołęce

            To już 14. muzyczny rok szkolny, w którym Szkoła Muzyki GAMA w Ostrołęce zaprasza wszystkich chętnych do aktywnego wkraczania w świat muzyki, zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych.

            GAMA oferuje zajęcia indywidualne oraz w małych 2-3 osobowych grupach w klasach instrumentów: pianino, skrzypce, keyboard, gitara klasyczna i akustyczna, akordeon, saksofon oraz zajęcia śpiewu i emisji głosu.

Nie ma egzaminów wstępnych ani przesłuchań a jedynie konsultacja predyspozycji przy pierwszych zajęciach. Najważniejsze zatem są chęci – każdy, bez względu na wiek może rozpocząć swą muzyczną przygodę. Zapisy trwają cały rok.

W ofercie GAMY jest również „Zerówka muzyczna”, czyli zajęcia umuzykalniające i rytmiczne dla dzieci w wieku 4–6 lat. To doskonały sposób, aby od najmłodszych lat rozbudzić w dzieciach miłość do muzyki.

Kadrę szkoły stanowią osoby z odpowiednim przygotowaniem muzycznym, pedagogicznym oraz wieloletnim stażem pracy w dziedzinie muzyki. Nauczyciele potrafią przekazać wiedzę w ciekawy i inspirujący sposób przez co nauka staje się przyjemnością, a każdy uczeń może liczyć na indywidualne podejście i wsparcie.

Szkoła stawia na:

Pasję – uczy, aby muzyka dawała radość i satysfakcję.

Rozwój – pomagają uczniom odkrywać i szlifować talenty muzyczne na każdym etapie edukacji.

Radość – pozytywny stan emocjonalny w kontakcie z muzyką, sztuką i kulturą

Integrację – wspólna gra i śpiew to sposób na budowanie relacji i pracy zespołowej.

Pewność siebie – każdy występ i opanowana umiejętność to krok w stronę większej wiary we własne możliwości.

Szkoła Muzyki GAMA

ul. Głowackiego 23/1 (wejście od ul. Gomulickiego).

Kontakt telefoniczny: 501-078-022, 501-058-903

Kontakt telefoniczny: 501-078-022, 501-058-903

