Trwa XI Sesja Rady Miasta. Oglądaj na żywo

Trwa XI Sesja Rady Miasta Ostrołęki. W porządku obrad znalazło się 25 punktów. Radni będą dyskutować m.in. o jednorazowej zapomodze dla młodych rodziców w wysokości 1000 zł oraz wyprawce o wartości do 300 zł.

Oglądaj na żywo.

Porządek obrad



1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu z I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości (dot. nieruchomości przy ul. Stacha Konwy),

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości (dot. nieruchomości przy ul. Goworowskiej),

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Centrum II” w Ostrołęce – etap III,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Stacja” w Ostrołęce - etap III,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Ostrołęki w zakresie przeprowadzenia kampanii „Ostrołęka wolna od plastiku”,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz innych świadczeń dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz określenia granic ich obwodów,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

b) rozpatrzenie sprawozdania komisji,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Ostrołęki,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

b) rozpatrzenie sprawozdania komisji,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi oraz pomocy rzeczowej w formie wyprawki z tytułu urodzenia dziecka,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2042,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,

b) opinia Komisji:

· Oświaty,

· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,

a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,

b) opinia Komisji:

· Oświaty,

· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie raportu z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023,

a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

b) rozpatrzenie wniosku komisji,

c) dyskusja,

d) przyjęcie raportu.

18. Rozpatrzenie Informacji dotyczącej realizacji zadań ujętych w „Programie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2022 – 2024” za 2023 rok,

a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

b) rozpatrzenie wniosku komisji,

c) dyskusja,

d) przyjęcie informacji.

19. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc czerwiec 2024 roku.

20. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc lipiec 2024 roku.

21. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc sierpień 2024 roku.

22. Rozpatrzenie skarg.

23. Oświadczenia radnych.

24. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

25. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miasta Ostrołęki.