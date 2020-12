Trwa XXXVIII sesja Rady Miasta. Oglądaj transmisję na żywo

REKLAMA

Miejscy radni obradują po raz ostatni w tym roku. Najważniejsze punkty dzisiejszej sesji dotyczą uchwały budżetowej na 2021 r. i wieloletniej prognozy finansowej.



Przebieg sesji śledzić można na żywo na łamach naszego serwisu. Zapraszamy do oglądania. Poniżej publikujemy również proponowany porządek obrad.







Proponowany porządek obrad:



1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka,

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z Muzeum Żołnierzy Wyklętych oraz prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Żołnierzy Wyklętych,

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Pomian” w Ostrołęce,

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Witosa” w Ostrołęce,

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ostrołęka,

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi z zakresu ochrony danych osobowych jednostkom organizacyjnym,

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego,

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok,

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036,

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2036,

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok,

18. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc listopada 2020 roku.

19. Oświadczenia radnych.

20. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

a) przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w I półroczu 2021 roku,

b) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Ostrołęki na rok 2021,

· wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

· rozpatrzenie sprawozdania komisji,

· dyskusja,

· podjęcie uchwały.

c) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia rocznych Planów Pracy Komisji stałych Rady Miasta Ostrołęki na rok 2021,

· wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

· rozpatrzenie sprawozdania komisji,

· dyskusja,

· podjęcie uchwały.

21. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.