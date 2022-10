Trwają prace na budowie bloku energetycznego w Ostrołęce [ZDJĘCIA]

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Kiedy im się zechce. To ich pieniądze więc mogą to ich co chcom.

Przy zamykaniu projektu elektrowni C Geniuś z Pcimia obiecał , że gazówka będzie pracować od 2024 , najdalej 2025. Teraz inwestor mówi o 2026 , lub 2027. Mam jedno pytanie .Ile będzie kosztowała 1 megawatogodzina wyprodukowana w tym arcydziele energetycznym ,przy cenach gazu na poziomie września 2022r. Toto kupi - chyba że popapraniec z Żoliboża doprowadzi linię energetyczną wysokiego napięcia. do sklepu w Pcimiu do którego wg. jego dyrdymałek się wjeżdża się samochodem osobowym jak w USA.

Chociaż sam nie jestem fanem tej inwestycji, to co do ceny prądu odpowiedź jest prosta - ile by nie kosztował, będzie na pewno tańszy niż kupowany zza granicy.

A tobie? To czemu wyburzyłeś? Trzeba było bronić inwestycji! Chyba że nie było czego! Albo to było nie do obrony!

