Trzy myszynieckie ulice przejdą metamorfozę

REKLAMA

REKLAMA

Trzy myszynieckie ulice planowane są do budowy w najbliższym czasie. Na realizację tej inwestycji wpłynęły dwie oferty.

W ramach zamówienia wybudowane mają być trzy myszynieckie ulice: Zawiszy Czarnego, Miodowa oraz ks. Klemensa Sawickiego. Na realizację tych inwestycji wpłynęły dwie oferty - firma ze Skaszewa Włościańskiego chce wykonać prace za 2 352 524,56 zł, a konsorcjum firm z Ław i Ostrołęki - za 3 324 650,89 zł.

W przypadku ulicy Zawiszy Czarnego ma zostać wykonana asfaltowa nawierzchnia, chodniki i zjazdy, do tego regulacja studzienek. Ulica Miodowa - tu nawierzchnia będzie z kostki betonowej, do tego jednostronny chodnik, pobocze i zjazdy do posesji oraz dojścia do furtek. I ulica Sawickiego - nawierzchnia zz kostki betonowej, jednostronny chodnik, pobocze i zjazdy, a także miejsca postojowe i dojścia do furtek, oprócz tego również kanalizacja deszczowa, przedłużenie przepustu i oświetlenie uliczne.

Przeprowadzono już postępowanie. Na realizację tych inwestycji wpłynęły dwie oferty - firma ze Skaszewa Włościańskiego chce wykonać prace za 2 352 524,56 zł, a konsorcjum firm z Ław i Ostrołęki - za 3 324 650,89 zł.