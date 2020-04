TrzymajmySięRazem: Kontynuujemy akcję! Prezentujemy lokalnych przedsiębiorców

REKLAMA

Przez ostatnie tygodnie prowadziliśmy akcję #TrzymajmySięRazem, mającą na celu zaprezentowanie usług lokalnych przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy z powodu epidemii koronawirusa stracili sporo klientów, a co za tym idzie - dużą część dochodów. Obiecywaliśmy, że jeżeli akcja spotka się z zainteresowaniem przedsiębiorców, to rozszerzymy ją na inne branże. Czas przejść od słów do czynów. Ruszamy z drugą częścią akcji.

#TrzymajmySięRazem to akcja portalu eOstrołęka, która ma na celu zaprezentowanie usług lokalnych przedsiębiorców, którym epidemia koronawirusa mocno dała się we znaki. Zaczęliśmy od branży gastronomicznej z zastrzeżeniem, że jeżeli akcja przyjmie się, to będziemy ją kontynuować. I tak właśnie robimy!

Tym razem nie dzielimy już na branże - zapraszamy wszystkich lokalnych przedsiębiorców, którzy stracili na epidemii i chcieliby zaprezentować swoje usługi lub produkty mieszkańcom Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zapewniamy, że Wasze prezentacje dotrą do dużej grupy odbiorców.

Jak zgłosić swój akces do akcji? Wyślijcie swoją prezentację (przygotowany artykuł) i zdjęcie lub grafikę na adres reklama@eostroleka.pl. Pod tym samym adresem mailowym uzyskacie także szczegóły dotyczące formalności związanych z przystąpieniem do akcji.

Trzymajmy się razem! Nie damy się wirusowi!