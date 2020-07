Uczcili pamięć policjantów poległych w wojnie z bolszewikami [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Na Cmentarzu Parafialnym w Ostrołęce znajduje się miejsce pamięci policjantów poległych w wojnie z bolszewikami. Komendant Miejski Policji w Ostrołęce – podinsp. Krzysztof Szymański wspólnie z Przewodnikiem Michałem Żebrowskim – Harcerzem Orlim I Ostrołęckiej Drużyny Harcerzy „Piorun” im. Generała Józefa Bema oraz Rafałem Wojciechowskim podjął się odrestaurowania tego miejsca.



Pomnik na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce to zbiorowy grób policjantów, którzy w 1920 jako ochotnicy zgłosili się do walki z bolszewikami i polegli pod Miastkowem. Józef Nyczek, wówczas komendant ostrołęckiego posterunku policji i jeden z uczestników tych wydarzeń, wspominał, że zginęło tam około dziewięciu jego kolegów. Przewieziono ich furmankami do Ostrołęki i pochowano we wspólnej mogile.



W dziesiątą rocznicę wojny polsko-bolszewickiej w miejscu ich pochówku ustawiono pomnik w formie cokołu zwieńczonego żeliwnym krzyżem. Poniżej płaskorzeźbionego wizerunku orła znajduje się inskrypcja: "Cichym bohaterom poległym w bitwie z bolszewikami koledzy policjanci 1920-1930.



W sercach młodych harcerzy narodził się pomysł uczczenia pamięci tych funkcjonariuszy, którzy polegli w służbie narodowi, poprzez odrestaurowanie miejsca ich pamięci.



W odnowienie pomnika znajdującego się na Cmentarzu Parafialnym w Ostrołęce włączą się ostrołęccy policjanci, harcerze oraz Rafał Wojciechowski – niegdyś harcerz a dzisiaj ojciec jednego z nich.



Komendant Miejski Policji w Ostrołęce – podinsp. Krzysztof Szymański wraz ze swoim Zastępcą – mł. insp. Andrzejem Siurnickim i policjantami z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji naszej komendy, złożył dzisiaj – w dniu „Święta Policji”, na grobie funkcjonariuszy poległych w wojnie z bolszewikami, kwiaty oraz zapalił znicz dla uczczenia ich pamięci.



Policjantom towarzyszyli w tej chwili: Przewodnik Krzysztof Kotowski – Harcerz Orli I Ostrołęckiej Drużyny Harcerzy „Piorun” im. Generała Józefa Bema, oraz Młodzik Józef Ciak, Młodzik Wiktor Bieńkowski oraz Młodzik Antonii Wojciechowski z tejże drużyny wraz ze swoim ojcem Rafałem Wojciechowskim.



Policjanci rozmawiali chwilę z harcerzami o ich pasji i pomysłach na odnowienie pomnika.



Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców mających wiedzę na temat okoliczności powstania tego miejsca pamięci o kontakt z Zespołem ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce – asp. Anetą Waracka i asp. Krzysztofem Kolatorem, tel. 506-869-079, 47-704-14-89 lub 47-704-14-98.