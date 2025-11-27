Uczniowie z Ostrołęki piszą do rówieśników z Turcji. "Inspirująca nauka języków"

REKLAMA

REKLAMA

Uczniowie z Ostrołęki nawiązali korespondencję z młodzieżą ze szkoły w Antalyi. W ramach projektu wymieniają się listami po niemiecku i poznają turecką kulturę. Z okazji świąt przygotowali własnoręcznie wykonane kartki.

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrołęce biorą udział w wyjątkowym projekcie korespondencyjnym z uczniami szkoły w Antalyi w Turcji. Inicjatywa łączy naukę języka niemieckiego z poznawaniem kultury i budowaniem międzynarodowych przyjaźni.

Listy po niemiecku do Turcji

Młodzież z Ostrołęki i Antalyi wymienia się korespondencją, pisząc listy w języku niemieckim, który stanowi dla obu stron język komunikacji. Projekt ma nie tylko wymiar edukacyjny - dzięki niemu uczniowie rozwijają umiejętności językowe w praktyce - ale także kulturowy. Młodzi ludzie poznają codzienne życie, zwyczaje i tradycje swoich rówieśników z odległego kraju.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczniowie III LO przygotowali coś wyjątkowego - własnoręcznie wykonane kartki świąteczne, które zostaną wysłane do partnerskiej szkoły w Turcji.

To szczególny gest, który pokazuje, jak projekt wykracza poza typową naukę szkolną. Uczniowie wkładają własny wysiłek i kreatywność w tworzenie prezentów dla swoich tureckich przyjaciół. Wkrótce ostrołęcka młodzież otrzyma także kartki od swoich korespondentów z Antalyi.

Języki obce łączą ludzi

"Projekt nie tylko integruje młodzież z różnych krajów, lecz także pokazuje, jak ważna i inspirująca może być nauka języków obcych" - podkreślają nauczyciele z III LO.

Inicjatywa dowodzi, że nauka języków to nie tylko gramatyka i słownictwo z podręczników, ale przede wszystkim narzędzie do budowania relacji i poznawania świata. Dzięki projektowi korespondencyjnemu uczniowie z Ostrołęki i Antalyi mogą doświadczyć tego w praktyce.