Uczta muzyczna w Ołdakach! Zespół "Cantabile" świętował 10-lecie istnienia [ZDJĘCIA, WIDEO]

zdjecie 1122
28 listopada 2025 roku Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ołdakach zamieniła swoją salę gimnastyczną w prawdziwą scenę muzyczną. Okazją do świętowania był piękny jubileusz 10-lecia zespołu wokalnego "Cantabile".

Uroczysty koncert zatytułowany „Muzyka niejedno ma imię” rozpoczął się o godzinie 17:00 i przyciągnął liczną publiczność, złożoną z rodziców, nauczycieli, społeczności lokalnej oraz zaproszonych gości.

Dekada pasji i śpiewu

Przez minioną dekadę zespół "Cantabile" stał się wizytówką szkoły i kuźnią wokalnych talentów. Koncert jubileuszowy był idealną okazją, by podsumować lata ciężkiej pracy, prób i licznych występów.

W repertuarze zespołu znalazły się pieśni znane i lubiane, które publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Nie zabrakło również obiecanych niespodzianek, które uświetniły to wyjątkowe spotkanie. Wykonania młodych artystów - zarówno tych najmłodszych, jak i starszych - pełne były emocji i profesjonalizmu, co potwierdziło wysoki poziom artystyczny zespołu.

Jubileusz 10-lecia zespołu "Cantabile" był nie tylko podsumowaniem minionej dekady, ale również inspiracją i motywacją do dalszej pracy. Z pewnością publiczność z niecierpliwością czeka na kolejne występy młodych artystów z Szkoły Podstawowej w Ołdakach.

 

Materiał filmowy 1 :
Materiał filmowy 2 :
Więcej o: "10-lecie Cantabile", "Muzyka niejedno ma imię", koncert jubileuszowy, zespół wokalny, Szkoła Podstawowa w Ołdakach
