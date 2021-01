Urząd Miasta Ostrołęki na podium konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”

REKLAMA

REKLAMA

Mazowieckie instytucje mają się czym pochwalić. W ramach IV edycji konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji” zgłosiły naprawdę niezwykłe, ułatwiające życie projekty. Wśród laureatów znalazł się Urząd Miasta Ostrołęki.





We współczesnym świecie nowoczesne rozwiązania techniczne oraz innowacyjne technologie są podstawą nowoczesnej administracji. Wygodne, zdalne załatwianie spraw, dostęp do elektronicznych wersji dokumentów, możliwość monitorowania postępu spraw – to przysłowiowy klucz do sukcesu w obsłudze klienta. Dzięki e-usługom samorządy oraz instytucje otrzymały możliwość pełniejszego zaspokajania potrzeb mieszkańców, a będąc bliżej ludzi i ich spraw, mają szansę wychodzić naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. Gratuluje zwycięzcom kreatywnych pomysłów i skutecznego ich wdrożenia

- powiedział marszałek Adam Struzik.W tegorocznej, czwartej już, edycji konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji” zwycięzcą został Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, który zaprezentował wdrożenie pn. „eBiblioteka” Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki. Poza tytułem Samorządowego Lidera Cyfryzacji, laureat pierwszego miejsca otrzyma nagrodę w wysokości 15 tys. zł. Drugie miejsce zajęło Starostwo Powiatowe w Pruszkowie (nagroda - 10 tys. zł), natomiast(nagroda – 5 tys. zł). Ponadto komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienie dla Urzędu Miasta Płocka oraz dla Urzędu Miasta Otwocka.Nagroda w konkursie wyróżnienie dla instytucji, które przedstawiły swoje rozwiązania w obszarze zastosowań nowoczesnych technologii cyfrowych i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a ich wdrożenie pozytywnie wpłynęły na jakość życia mieszkańców. Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera rozwój cyfryzacji w regionie wyróżniając lokalne samorządy za ich autorskie i innowacyjne pomysły w dziedzinie technologii cyfrowych i e-usług.Zwycięzca konkursu – Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim – przedstawił projekt swojej instytucji – Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki – o nazwie, nomen omen, „eBiblioteka liderem cyfryzacji na Mazowszu”. Na stronie internetowej Biblioteki można skorzystać z usługi zapisów on-line do biblioteki. Wszelkie formalności związane z wydaniem karty bibliotecznej można załatwić, siedząc w domu przed komputerem. Rezerwacja książek on-line pozwala na wypożyczenie czytelnikowi interesujących go pozycji poprzez system, który jednocześnie informuje bibliotekarza o wpłynięciu zamówienia. O możliwości odbioru książki czytelnik dowiaduje się za pośrednicwem poczty e-mail i SMSa. Sam budynek biblioteki został wyposażony w urządzenie zwane „Wrzutnią”, które pozwala na zwrot wypożyczanych materiałów przez całą dobę bez wchodzenia do budynku, natomiast samoobsługowe stanowisko biblioteczne (połączone z systemem bibliotecznym), pozwala czytelnikowi na sprawdzenie swojego konta, dokonanie zwrotu lub wypożyczenie książki na własną rękę. Ponadto, w ramach przedstawionego wdrożenia, strona internetowa biblioteki integruje kilkanaście bibliotek z obszaru województwa mazowieckiego.Nagrodzone II miejscem – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie – zaprezentowało System Informacji Przestrzennej w postaci Portalu Mapowego. Poza możliwością wyświetlenia licznych usług przeglądania, takich jak np. zdarzenia drogowe czy mapa glebowa, portal oferuje również możliwość zakupu mapy zasadniczej, danych ewidencyjnych, wypisu EGiB, a także zgłoszenie prac geodezyjnych i wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Portal mapowy można wyświetlić, korzystając z telefonów komórkowych i tabletów.Zdobywca III miejsca – Urząd Miasta Ostrołęki – przedstawił wdrożone przez siebie usługi elektroniczne. Oprócz udostępniania takich rozwiązań, jak informowanie o jakości powietrza na terenie miasta czy odśnieżaniu dróg, urząd może również pochwalić się portalem informującym o natężeniu ruchu oraz rozkładzie jazdy autobusów miejskich, platformą informacyjno-płatniczą umożliwiającą opłacenie zobowiązań z wykorzystaniem płatności on-line oraz wypożyczalnią rowerów miejskich. Ponadto urząd miasta oferuje swoim mieszkańcom pokaźną liczbę e-usług Urząd Miasta Płocka otrzymał wyróżnienie za „Płocką Kartę Mieszkańca” – program skierowany do mieszkańców mista. Uczestnictwo w programie uprawnia do korzystania najróżniejszych zniżek oraz ulg, zakupu biletów komunikacji miejskiej oraz biletów wstępu do różnych instytucji czy na wydarzenia kulturalne i sportowe. Program Płocka Karta Mieszkańca opiera się na portalu oraz aplikacji mobilnej PŁOCKARTA, działającej na urządzeniach przenośnych z mobilnym systemem operacyjnym Android, a także iOS. System umożliwia również korzystanie z tradycyjnych plastikowych kart, ale pełną funkcjonalność zapewnia aplikacja mobilna.Wyróżnienie otrzymał również Urząd Miasta Otwocka za „CityBox Otwock – Bezpieczny Urząd”. Projekt powstał z myślą o wszystkich mieszkańcach Otwocka, którzy pomimo trwającej epidemii muszą zrealizować sprawy urzędowe niecierpiące zwłoki. CityBox przy pomocy zainstalowanego sprzętu multimedialnego umożliwia wideokonferencję z właściwym urzędnikiem. Komunikacja mieszkańców z urzędnikami odbywa się całkowicie zdalnie. Interesanci zapraszani są kolejno do kabin poprzez intercom. W każdej z sześciu kabin znajduje się stanowisko wyposażone w komputer, mikrofon, kamerę oraz urządzenie wielofunkcyjne. Kontakt z urzędnikiem następuje tylko za pomocą urządzeń multimedialnych, a przekazywanie niezbędnych dokumentów odbywa się poprzez uprzednie ich wysterylizowanie w specjalnej suszarce laboratoryjnej. Po opuszczeniu kabiny przez interesanta jest ona każdorazowo dezynfekowane poprzez naświetlanie promieniami UV-C, mającymi właściwości bakterio i wirusobójcze.