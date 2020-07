Utonięcie Krystiana Ż. w Narwi. Jak do tego doszło? Trwa śledztwo prokuratury

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi postępowanie dotyczące śmierci Krystiana Ż., do której doszło w dniu 26 lipca 2020 roku w Laskowcu. Śledczy opublikowali komunikat w tej sprawie.

W toku podjętych czynności ustalono, że w godzinach popołudniowych 26 lipca 2020r. w okolicach miejscowości Laskowiec grupa pięciu mężczyzn spędzała czas nad rzeką Narew. Postanowili wejść do rzeki, by popływać. Jeden z nich dał pomysł, by przejść przez rzekę na drugi brzeg i posiedzieć na znajdującym się tam złamanym drzewie. Inny z mężczyzn oświadczył, że pierwszy przepłynie i zbada grunt w rzece od boi do drugiego brzegu. Po sprawdzeniu okazało się, że w miejscu gdzie chcą się przeprawić nurt jest silniejszy i przejście na drugą stronę może być niebezpieczne. Krystian Ż. uznał, że sam sprawdzi czy można przejść dalej. Poszedł wodą w stronę drugiego brzegu, po chwili stracił grunt pod nogami i zaczął się topić. Pozostali mężczyźni podpłynęli, by udzielić pomocy tonącemu. Niestety pomoc okazała się nieskuteczna. Krystian Ż. znalazł się pod wodą, a pozostali stracili go z pola widzenia. Wyszli na brzeg i natychmiast powiadomili służby ratunkowe