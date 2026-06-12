Utrudnienia w kursowaniu autobusów MZK Ostrołęka. Zawieszone przystanki, zmienione trasy

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W sobotę 13 czerwca mieszkańcy Ostrołęki muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w kursowaniu autobusów miejskich. Powodem jest kolejna edycja imprezy Bieg Kolejarza, która wpłynie na funkcjonowanie komunikacji na osiedlu Stacja. O szczegółach informuje Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce.

Jak przekazał przewoźnik, utrudnienia rozpoczną się około godziny 11:00. W związku z brakiem możliwości wjazdu na Plac Dworcowy przystanek autobusowy Dworzec Kolejowy 01 zostanie tymczasowo przeniesiony na ul. Żeromskiego - pomiędzy Placem Dworcowym a Urzędem Pocztowym. Przewidywany czas trwania tego utrudnienia to godziny od 11:00 do 17:00.

Ze względu na brak możliwości przejazdu wybranymi ulicami osiedla Stacja w czasie trwania zawodów, autobusy linii nr 5, 6 i 7 będą kierowane na najbliższe możliwe trasy objazdowe.

Linia nr 5:

W kierunku Rzekunia — z ul. Słowackiego w ul. G. Narutowicza, dalej ul. Żeromskiego i ul. Słowackiego.

W kierunku Laskowca — z ul. Słowackiego w ul. Żeromskiego, dalej ul. G. Narutowicza i ul. Słowackiego.

Linie nr 6 i 7:

W kierunku Dworca Kolejowego — z ul. Kaczyńskiej wjazd w ul. Nasypową, dalej ul. Narutowicza i ul. Żeromskiego.

W kierunku Dworca Autobusowego — z ul. Żeromskiego wjazd w ul. Słowackiego, dalej ul. Narutowicza, ul. Nasypowa i ul. Kaczyńska.

Zawieszone przystanki

W przypadku braku możliwości przejazdu trasami podstawowymi zawieszone zostanie funkcjonowanie następujących przystanków: Kaczyńska 02, Moniuszki 01, Starowiejska 01 i 02, Prusa-Szkoła 01, Skowrońskiego 02, Żeromskiego 01 i 02, Wyspiańskiego 02 oraz Słowackiego 01 i 02. Przewidywany czas trwania tych utrudnień to godziny od 13:30 do 16:30.

Jak zapewnia MZK, autobusy wrócą na swoje podstawowe trasy, gdy tylko będzie to możliwe. Przewoźnik przeprosił jednocześnie za powstałe utrudnienia. Warto uwzględnić zmiany w planowaniu sobotnich podróży komunikacją miejską oraz zwracać uwagę na tymczasową lokalizację przeniesionych przystanków.