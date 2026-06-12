eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Utrudnienia w kursowaniu autobusów MZK Ostrołęka. Zawieszone przystanki, zmienione trasy

REKLAMA
zdjecie 1669
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
zdjecie 1669
Posłuchaj

W sobotę 13 czerwca mieszkańcy Ostrołęki muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w kursowaniu autobusów miejskich. Powodem jest kolejna edycja imprezy Bieg Kolejarza, która wpłynie na funkcjonowanie komunikacji na osiedlu Stacja. O szczegółach informuje Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce.

Jak przekazał przewoźnik, utrudnienia rozpoczną się około godziny 11:00. W związku z brakiem możliwości wjazdu na Plac Dworcowy przystanek autobusowy Dworzec Kolejowy 01 zostanie tymczasowo przeniesiony na ul. Żeromskiego - pomiędzy Placem Dworcowym a Urzędem Pocztowym. Przewidywany czas trwania tego utrudnienia to godziny od 11:00 do 17:00.

Ze względu na brak możliwości przejazdu wybranymi ulicami osiedla Stacja w czasie trwania zawodów, autobusy linii nr 5, 6 i 7 będą kierowane na najbliższe możliwe trasy objazdowe.

Linia nr 5:

  • W kierunku Rzekunia — z ul. Słowackiego w ul. G. Narutowicza, dalej ul. Żeromskiego i ul. Słowackiego.
  • W kierunku Laskowca — z ul. Słowackiego w ul. Żeromskiego, dalej ul. G. Narutowicza i ul. Słowackiego.

Linie nr 6 i 7:

  • W kierunku Dworca Kolejowego — z ul. Kaczyńskiej wjazd w ul. Nasypową, dalej ul. Narutowicza i ul. Żeromskiego.
  • W kierunku Dworca Autobusowego — z ul. Żeromskiego wjazd w ul. Słowackiego, dalej ul. Narutowicza, ul. Nasypowa i ul. Kaczyńska.

Zawieszone przystanki

W przypadku braku możliwości przejazdu trasami podstawowymi zawieszone zostanie funkcjonowanie następujących przystanków: Kaczyńska 02, Moniuszki 01, Starowiejska 01 i 02, Prusa-Szkoła 01, Skowrońskiego 02, Żeromskiego 01 i 02, Wyspiańskiego 02 oraz Słowackiego 01 i 02. Przewidywany czas trwania tych utrudnień to godziny od 13:30 do 16:30.

Jak zapewnia MZK, autobusy wrócą na swoje podstawowe trasy, gdy tylko będzie to możliwe. Przewoźnik przeprosił jednocześnie za powstałe utrudnienia. Warto uwzględnić zmiany w planowaniu sobotnich podróży komunikacją miejską oraz zwracać uwagę na tymczasową lokalizację przeniesionych przystanków.

Więcej o: utrudnienia komunikacyjne, Bieg Kolejarza, zmiany tras autobusów, przeniesione przystanki, Ostrołęka komunikacja

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
~Autobus, 12:04 12-06-2026,   100%
Niech zrobią autobusy po 22, niestety na Ostrowska nie ma czym.jechac  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Xxx, 15:23 12-06-2026,   100%
Otoz to wogole wieczorem po 22 ciezko jest wydostać sie z miasta w stronę  Nowego Szpitala czy Stacji.I czy przystanki znow są zmieniane np na Rondzie Honorowych Dawców krwi byl przystanek(wiata przystankowa)teraz jej brak!Czy będzie nowa?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
czerwiec 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22  23 dk24  25  26 dk27 dk28
 29  30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×