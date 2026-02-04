Uwaga kierowcy! Drogowy chaos w centrum Ostrołęki. Awaria sygnalizacji na kluczowym skrzyżowaniu!

REKLAMA

Kierowcy poruszający się po Ostrołęce muszą uzbroić się w ogromną cierpliwość. W samym sercu miasta doszło do poważnej awarii sygnalizacji świetlnej, co znacząco utrudniło ruch w jednym z najbardziej newralgicznych punktów komunikacyjnych.

Do zdarzenia doszło w środę przed południem. Z nieznanych przyczyn przestały działać światła na dużym skrzyżowaniu łączącym ulice Mikołaja Kopernika, Goworowską, Jana Kilińskiego oraz Henryka Sienkiewicza.

Skrzyżowanie, na którym doszło do awarii to jeden z trudniejszych i mocno obciążonych ruchem węzłów drogowych w Ostrołęce. Nagły brak automatycznego sterowania ruchem w tej części miasta wywołał spory chaos i dezorientację wśród zmotoryzowanych.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie maksymalnej czujności. Należy pamiętać, że w przypadku niedziałającej sygnalizacji świetlnej pierwszeństwo przejazdu regulują znaki drogowe.

Apelujemy o zdjęcie nogi z gazu, wyrozumiałość wobec innych kierowców oraz szczególną uwagę w obrębie przejść dla pieszych. Brak świateł sprawia, że osoby przechodzące przez jezdnię są teraz znacznie bardziej narażone na niebezpieczeństwo. Jeśli to możliwe, zalecamy omijanie tego rejonu i wybieranie tras alternatywnych, co pozwoli uniknąć stania w korkach i zmniejszy ryzyko kolizji.