Uwaga mieszkańcy i kierowcy! Wydano ważne ostrzeżenie dla powiatu ostrołęckiego

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Żółty alert dla Ostrołęki i powiatu! Dziś (13 czerwca) od godziny 12:00 region nawiedzą nagłe zjawiska meteorologiczne. Niebezpieczna aura utrzyma się do późnej nocy – sprawdzamy szczegóły prognozy.

Poniżej przedstawiamy szczegóły alertu oraz informacje, jak przygotować się na nadchodzące załamanie pogody.

Kiedy przejdą burze nad Ostrołęką? Szczegóły alertu

Zgodnie z komunikatem meteorologicznym, zagrożenie może pojawić się już w samo południe. Prognozy wskazują, że niebezpieczna aura utrzyma się do późnych godzin nocnych.

Ważność ostrzeżenia: od soboty, 13 czerwca 2026 roku, od godziny 12:00 do godziny 23:00.

od soboty, 13 czerwca 2026 roku, od godziny 12:00 do godziny 23:00. Stopień zagrożenia: 1 (żółty alert).

1 (żółty alert). Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: szacowane jest na wysokie i wynosi 75%.

szacowane jest na wysokie i wynosi 75%. Prognozowany przebieg zjawisk: ulewy, silny wiatr i drobny grad

Lokalnie warunki atmosferyczne mogą być bardzo trudne. Nad regionem miejscami wystąpią burze, którym towarzyszyć będą następujące zjawiska:

Silne opady deszczu – lokalnie może spaść do 30 mm wody, co przy krótkotrwałym, intensywnym opadzie niesie ryzyko lokalnych podtopień, zwłaszcza w miejscach o obniżonym terenie i na miejskich drogach.

– lokalnie może spaść do 30 mm wody, co przy krótkotrwałym, intensywnym opadzie niesie ryzyko lokalnych podtopień, zwłaszcza w miejscach o obniżonym terenie i na miejskich drogach. Porywisty wiatr – w czasie przechodzenia frontu burzowego porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 60 km/h. Taka siła wystarczy, by łamać mniejsze gałęzie i utrudniać prowadzenie pojazdów.

– w czasie przechodzenia frontu burzowego porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 60 km/h. Taka siła wystarczy, by łamać mniejsze gałęzie i utrudniać prowadzenie pojazdów. Grad – synoptycy nie wykluczają również lokalnych opadów drobnego gradu.

Apel do kierowców i mieszkańców – jak zadbać o bezpieczeństwo?

Gwałtowne zjawiska pogodowe to duże wyzwanie dla uczestników ruchu drogowego. Osoby podróżujące przez powiat ostrołęcki powinny dostosować prędkość do trudnych warunków – rzęsisty deszcz drastycznie ograniczy widoczność, a woda na jezdni wydłuży drogę hamowania.

Mieszkańcom zaleca się zabezpieczenie lekkich przedmiotów na balkonach, tarasach i podwórkach (np. mebli ogrodowych czy suszarek na pranie), które silny wiatr mógłby porwać. Warto również unikać parkowania samochodów pod drzewami oraz w pobliżu konstrukcji reklamowych. Jeśli burza zastanie nas na otwartej przestrzeni, jak najszybciej poszukajmy bezpiecznego schronienia.