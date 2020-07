Uwaga! Nowe oszustwo. Na bon turystyczny

REKLAMA

Nie daj się oszukać "Na bon turystyczny". Pojawia się coraz więcej doniesień medialnych dotyczących oszustw metodą „na bon turystyczny”. Polski Bon Turystyczny to forma wsparcia finansowego polskich rodzin z dziećmi, a także krajowej branży turystycznej. Został wprowadzony przez polski rząd w związku z trudną sytuacją tego sektora wywołaną epidemią Covid-19.



Przestępcy wykorzystują każdą okazję, aby wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Obecnie na celowniku oszustów znajdują się osoby, które mogą być rodzicami małoletnich dzieci. Sprawcy dzwonią do potencjalnych ofiar i podając się, np. za pracowników Ministerstwa Rozwoju, zachęcają do skorzystania ze "specjalnej oferty na voucher urlopowy", informując, że warunkiem przysłania vouchera, jest wpłacenie na podane konto, pieniędzy za dodatkowe 4 dni pobytu na wakacjach (rzekomo 3 dni są za darmo w ramach bonu).



Jeszcze inny "model" oszustwa opisują banki, do których docierają sygnały, że oszuści proszą o zalogowanie się na stronie internetowej i wpłatę części kosztów wyjazdu. Co więcej, mogą prosić o podanie loginu i hasła do bankowości internetowej lub danych karty płatniczej.



Należy pamiętać, że:



- nigdy, pod żadnym pozorem, nie ujawniamy danych umożliwiających zalogowanie się do bankowości elektronicznej (login, hasło),

- wiarygodne i prawdziwe informacje na temat bonu turystycznego znajdują się na stronie bonturystyczny.gov.pl i oficjalnych stronach Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Organizacji Turystycznej,

- pracownicy żadnego z ministerstw nie dzwonią do nikogo ze "specjalną ofertą" wypoczynku wakacyjnego,

- Polski Bon Turystyczny przysługuje wyłącznie na dzieci do 18. roku życia i będzie można aktywować go samodzielnie w systemie PUE ZUS, co jasno wynika z komunikatów i informacji przekazywanych przez Ministerstwo Rozwoju,

- bon turystyczny nie będzie miał formy gotówkowej, środki nie będą wpłacane na konta rodziców. Będzie to cyfrowe świadczenie udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z którego rozliczać będą się mogli przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, które zarejestrują się w Polskiej Organizacji Turystycznej.



Pamiętajmy więc o tych prostych zasadach i bądźmy bezpieczni, dzięki swoim przemyślanym zachowaniom, zarówno w cyfrowej rzeczywistości, jak i codziennych czynnościach.



Pamiętajmy, że przestępcy uciekają się do różnych metod, wymyślając historie, wysyłają maile i SMS-y, dzwonią, straszą lub proszą o pomoc.



Zawsze przed podjęciem decyzji o przesłaniu jakichkolwiek pieniędzy, warto doradzić się innej osoby, dokonać sprawdzenia na oficjalnej stronie instytucji lub skorzystać z pomocy Policji.



Biuro Prewencji KGP