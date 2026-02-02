eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Uwaga! Przerwa w dostawie wody w Ostrołęce

REKLAMA
zdjecie 6589
fot. eOstrołęka.plfot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
zdjecie 6589
Posłuchaj

Mieszkańcy jednej z części Ostrołęki muszą uzbroić się w cierpliwość. W poniedziałek, 2 lutego, doszło do poważnej awarii sieci wodociągowej. Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało o wstrzymaniu dostaw wody. Na miejscu pracują już ekipy remontowe.

Obszarem dotkniętym skutkami usterki jest ulica Lokalna. Od rana mieszkańcy tej części miasta zgłaszają brak wody w kranach. Sytuacja jest monitorowana przez służby techniczne, które natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia udały się na miejsce zdarzenia.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wydało już oficjalny komunikat w tej sprawie. Zgodnie z wstępnymi szacunkami, utrudnienia mają charakter czasowy, jednak wymagają interwencji ciężkiego sprzętu. Przewidywany czas przywrócenia dostaw: ok. godziny 13:00.

Więcej o: awaria wodociągowa, brak wody, Ostrołęka, ulica Lokalna, prace remontowe

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9  10  11 dk12  13 dk14 dk15
dk16  17  18  19  20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
Dzisiaj:
Kino JANTAR
18:00 LOT NAD KUKUŁCZYM GNIAZDEM - DKF
zgłoś wydarzenie
×