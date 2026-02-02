Uwaga! Przerwa w dostawie wody w Ostrołęce

REKLAMA

Mieszkańcy jednej z części Ostrołęki muszą uzbroić się w cierpliwość. W poniedziałek, 2 lutego, doszło do poważnej awarii sieci wodociągowej. Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało o wstrzymaniu dostaw wody. Na miejscu pracują już ekipy remontowe.

Obszarem dotkniętym skutkami usterki jest ulica Lokalna. Od rana mieszkańcy tej części miasta zgłaszają brak wody w kranach. Sytuacja jest monitorowana przez służby techniczne, które natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia udały się na miejsce zdarzenia.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wydało już oficjalny komunikat w tej sprawie. Zgodnie z wstępnymi szacunkami, utrudnienia mają charakter czasowy, jednak wymagają interwencji ciężkiego sprzętu. Przewidywany czas przywrócenia dostaw: ok. godziny 13:00.