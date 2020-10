Vw roztrzaskany o drzewo. Poszkodowane dwie młode osoby

REKLAMA

W miejscowości Kalinowo (powiat ostrowski) doszło do poważnego wypadku, w wyniku którego poszkodowane zostały dwie młode osoby.



W piątkowy wieczór w Kalinowie doszło do wypadku z udziałem osobowego vw. Policjanci pracując na miejscu wstępnie ustalili, że kierujący vw 20-latek (trzeźwy) z powiatu ostrowskiego prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze w wyniku czego stracił panowanie nad autem, zjechał do przydrożnego rowu uderzając w drzewo. W związku z tym zdarzeniem do szpitala przewieziono kierowcę oraz 19-letniego pasażera.



Dalsze czynności ostrowskich policjantów wyjaśnią wszystkie okoliczności zdarzenia.