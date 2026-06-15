W Kadzidle trwa wielka przemiana. Zagroda Kurpiowska odzyskuje dawny blask [ZDJĘCIA]

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Prace przy modernizacji Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle nabierają tempa. Choć do zakończenia inwestycji pozostało jeszcze wiele zadań, już teraz można zobaczyć, jak zmienia się jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na kulturalnej mapie regionu. Budynki osiągnęły swój docelowy kształt, a całość coraz wyraźniej przypomina przyszłą wizję nowoczesnego skansenu.

Najbliższe miesiące przyniosą kolejny etap realizacji przedsięwzięcia. Do prac włączą się eksperci z Muzeum Kultury Kurpiowskiej, którzy wybiorą eksponaty przeznaczone do nowej wystawy. Zwiedzający będą mogli liczyć nie tylko na odświeżoną ekspozycję prezentującą bogactwo kurpiowskiej tradycji, ale również na specjalnie przygotowany kącik dla najmłodszych gości, który uatrakcyjni rodzinne wizyty.

Cała inwestycja realizowana jest dzięki środkom Samorządu Województwa Mazowieckiego i ma na celu stworzenie jeszcze atrakcyjniejszego miejsca do poznawania historii, kultury oraz codziennego życia dawnych mieszkańców Kurpiowszczyzny.

Prowadzone roboty budowlane wpłynęły także na organizację jednego z najważniejszych wydarzeń folklorystycznych w regionie. Tegoroczne Wesele Kurpiowskie wyjątkowo nie odbędzie się na terenie Zagrody Kurpiowskiej. Ze względu na trwającą modernizację imprezę przeniesiono na scenę ustawioną przy ulicy Kościuszki w centrum Kadzidła.

Metamorfoza Zagrody Kurpiowskiej zapowiada się imponująco i wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu inwestycji mieszkańcy oraz turyści zyskają miejsce, które jeszcze skuteczniej będzie promować wyjątkowe dziedzictwo kulturowe regionu.