W Ostrołęce mamy już most Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Wyremontowany most na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej nr 61 nosi już imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Decyzję w tej sprawie, choć niejednogłośnie, podjęli radni.

Na początek głos zabrał radny Ryszard Żukowski, który był przedstawicielem wnioskodawców w tej sprawie. Pod projektem uchwały podpisało się 17 radnych.

To właśnie Prymas Wyszyński budował moje wnętrze, mogę wzorować się na nim (…) Dla mnie to był mąż stanu, wielki mędrzec i niezwykła postać. Ona naprawdę buduje wielu Polaków i wielu ostrołęczan

- powiedział Żukowski.

Radny Żukowski odniósł się też do św. Jana Pawła II, patrona miasta Ostrołęki w odniesieniu do... epidemii koronawirusa.

- stwierdził.

Innego zdania w kwestii nazwy mostu był z kolei radny Mariusz Popielarz:

- powiedział przedstawiciel Koalicji Obywtelskiej.

Klubowy kolega Mariusza Popielarza - radny Adam Kurpiewski - zwrócił uwagę na fakt, iż negatywną opinię do tego projektu uchwały wyraził prezydent Łukasz Kulik.

- powiedział Kurpiewski.

Wtedy do głosu zgłosił się prezydent i oznajmił, że miał inny pomysł na nadanie nazwy mostu, a przedstawionego projektu nikt z nim nie omawiał.

Jak zwykle przy tego typu sytuacjach, prezydent ma prawo do wyrażania swojej opinii. Jeżeli chodzi o nadawanie nazw ulic, to zawsze nie ingerowałem w państwa kompetencje, to uważam że przy okazji nadawania mostu moglibyśmy zapytać mieszkańców w jakiejś sondzie przy okazji głosowania w budżecie obywatelskim. To taki obiekt, któremu nieczęsto nadaje się nazwę, natomiast to państwo zdecydujecie, jak ten most się będzie nazywać i myślę, że tu patrząc po podpisach, sprawa jest przesądzona. Miałem inny pomysł, nikt mnie nie zapytał, stąd taka moja opinia na temat tego projektu uchwały