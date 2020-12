W Ostrołęce ruszyły szczepienia przeciw koronawirusowi [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

Dr Maria Kapuśniak, lekarz chorób zakaźnych, pediatra i zastępca kierownika oddziału zakaźnego ostrołęckiego szpitala została pierwszą osobą w naszym regionie zaszczepioną przeciw wirusowi SARS-CoV-2, który wywołuje niebezpieczną chorobę covid-19. Dziś ruszył cykl szczepień mający obejmować w dłuższej perspektywie całe społeczeństwo.



Pierwsza partia szczepionek, które dziś dotarły do szpitala w Ostrołęce przeznaczona jest dla osób z tzw grupy „zerowej”, do której zaliczany jest personel lekarski, pielęgniarki, ratownicy medyczni ale też m.in. pracownicy administracji szpitala, obsługi, personel pomocniczy szpitala czy farmaceuci.



Do Ostrołęki w pierwszej turze dostarczono 150 dawek, dziś szczepienie przyjmie około 30 osób. Na listę ochotników z grupy „zerowej” dotychczas zapisało się już 1200 osób. Około 600 osób to personel ostrołęckiego szpitala, pozostałe osoby to pracownicy z mniejszych okolicznych placówek służby zdrowia funkcjonujących w regionie.



Jako ochotniczka do przyjęcia pierwszej dawki szczepionki w Ostrołęce zgłosiła się dr Maria Kapuśniak, lekarz chorób zakaźnych z około 35-letnim stażem pracy na oddziale zakaźnym ostrołęckiego szpitala. Udało nam się z panią doktor, okrzykniętą już wśród pozostałego personelu mianem lokalnej bohaterki porozmawiać chwilę przed iniekcją. Jak nam przyznała, nie ma żadnych obaw w związku ze szczepionką, uważa ją za w pełni bezpieczną i niezbędną do pokonania wirusa oraz ratowania życia wielu osób.







Pierwszą, historyczną dla Ostrołęki szczepionkę poprzedził krótki briefing prasowy z udziałem wojewody mazowieckiego – Konstantego Radziwiłła, wicedyrektora ostrołęckiego szpitala dr Wojciecha Krzyżanowskiego i kierownika ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Marcina Grabowskiego.







Po grupie „zero” szczepionki otrzymają osoby z kolejnej grupy. Zaliczać się będą do niej m.in. seniorzy w wieku 60+, którzy są w grupie największego ryzyka powikłań „pocovidowych”.