W ostrołęckim szpitalu tylko pilne operacje! Trudna sytuacja związana z koronawirusem

Ze względu na zmniejszoną obsadę personelu spowodowaną zakażeniem COVID-19 i kwarantanną pracowników Bloku Operacyjnego Dyrekcja Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce uprzejmie informuję, że od dnia 13.10.2020 do odwołania, do zabiegów operacyjnych przyjmowani będą jedynie pacjenci ze wskazaniami pilnymi oraz ze wskazań życiowych . O ustabilizowaniu się sytuacji poinformujemy odrębnym pismem

W związku z epidemią koronawirusa dyrekcja ostrołęckiego szpitala wystosowała pismo do lekarzy rodzinnych, w których informuje, że w szpitalu do odwołania przeprowadzane będą jedynie operacje pilne oraz w stanie zagrożenia życia.

~Matka , 12:19 14-10-2020 , 40% Czemu personel nie dba o siebie. Jakoś z oddziału zakazanego nikt nie zachorował A mają tam samych chorych z covid 19. odpowiedz • oceń :

~Matka , 12:22 14-10-2020 , 67% @~Wrr A co na zakaznym sprzęt jest A na innych oddziałach brak? odpowiedz • oceń :

~Pacjent , 12:23 14-10-2020 , 34% @~Wrr Sprzętu nie trzeba tylko trochę więcej higieny że strony personelu i mnie rozrywkowego życia. odpowiedz • oceń :

~Basia , 12:30 14-10-2020 , 64% @~Matka Dlatego ,że na zakażnym wie ,że ma chorych z kowidem a na innych ,że ma chorych na inne choroby .Człowieku nie będzie cały personel uzbrojony jak do covida ,ja tak sądzę jako laik . Wytrwałości i szczęścia dla wszystkich pracujących w służbie zdrowia . odpowiedz • oceń :

~Staś , 12:56 14-10-2020 , 40% @~Basia Widać że laik to pisze. Personel na innych oddziałach nawet rękawiczek nie zmieni tylko na jednej sali do każdego idzie w.jednych A między czasie jak nos zaswedzi to się nimi podrapie i to jest najgorszy problem dla personelu brak higieny. odpowiedz • oceń :

~Ehh , 12:35 14-10-2020 , 75% Na zakaźnym czy na strefie OIOM dla. Covid każdy wie że ma doczynienia z chorym na Covid i się odpowiednio zabezpiecza. Na innych oddziałach nie wiesz czy jak ktoś trafi np z wysypka to nie ma przy okazji koronawirusa... A nie będzie się ubierał w strój ochronny by rzucić okiem na wysypkę... Także sytuacja robi się nieciekawa i pewnie do wiosny będzie wcale nie za ciekawie... :/ odpowiedz • oceń :

~Ews , 12:51 14-10-2020 , 0% Nawet podejrzewaja ze pacjent ma covid to i tak klada go z innymi chorymi i czekaja na wyniki testu. Sami robia problem bo nikt tego nie monitoruje. Efekty tego beda wkrotce

odpowiedz • oceń :

~Kaska , 12:53 14-10-2020 , 34% @~Ews Jest epidemiolog w szpitalu więc powinien to monitorować odpowiedz • oceń :

~Co za plebs! , 13:26 14-10-2020 , 25% Same Najmądrzejsze Kurpie się wypowiadajo.



Matki - mordy w kubeł i po pięćsiet zapeirdalać a nie mądrzyć się w Internecie!





. odpowiedz • oceń :

~Kur ski , 15:12 14-10-2020 , 100% Chciał ciemny lud 500+? No to ma. odpowiedz • oceń :

~reset , 15:45 14-10-2020 , - Pozdrawiam tych wszystkich komentujących inteligentow i kurpiowskich epidemiologow tego portalu wytrawnych, jeśli wasza higiena jest jak wiedza. To można mieć poważne obawy co do covid-- 19 jeśli się tyczy nie specjalistycznego szpitala ,że jest rozpiździaj to inna historia ..nie dziękuję za uwagę odpowiedz • oceń :

