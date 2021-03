W wypadku w Myszyńcu Starym zginęły 3 osoby. Zapadł nieprawomocny wyrok, jest apelacja

Pięć lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów na 8 lat i koszty w wysokości ponad 11 tysięcy złotych - taki wyrok w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce usłyszał Wiesław P., który w 2019 roku brał udział w tragicznym wypadku w Myszyńcu Starym na drodze krajowej nr 53. Zginęły wówczas trzy osoby, w tym 9-letnie dziecko. Od wyroku została złożona apelacja i sprawę rozpozna Sąd Okręgowy.

Do tragicznego w skutkach wypadku w Myszyńcu Starym doszło 24 czerwca 2019 roku około godziny 11.00. Auto osobowe zatrzymało się na drodze krajowej nr 53 za ciężarówką. Wtedy w tył citroena uderzyła rozpędzona ciężarówka. Osobowe auto zostało doszczętnie zmiażdżone. Na miejscu zginęły dwie kobiety, a do szpitala w Olsztynie w ciężkim stanie przetransportowano 9-letnie dziecko. Niestety, chłopiec również zmarł.

Tragiczny wypadek został nagrany z kamer monitoringu na pobliskiej posesji:

Kierowca ciężarówki trafił do aresztu, a prokuratura skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

W dniu 29 listopada 2019r. do Sądu Rejonowego w Ostrołęce skierowano akt oskarżenia przeciwko Wiesławowi P. [50l.], kierowcy samochodu ciężarowego marki Scania, który został oskarżony o umyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i umyślne spowodowanie wypadku drogowego na skutek nie dostosowania prędkości do warunków drogowych, nie zachowania należytej ostrożności oraz bezpiecznego odstępu niezbędnego do uniknięcia zderzenia z poprzedzającym go pojazdem, w wyniku czego najechał na stojący przed nim samochód osobowy Citroen C4 i doprowadził do wciśnięcia go pod naczepę poprzedzającego go, stojącego pojazdu ciężarowego, w następstwie którego znajdujące się w Citroenie osoby: kierująca pojazdem Dorota D. oraz pasażerka Regina D. zginęły na miejscu, natomiast dziewięcioletni Alec D. zmarł w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie