Ostrołęka,

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 podsumowano 3. edycję „Międzypokoleniowych Pasji”. "My też będziemy kiedyś seniorami." [ZDJĘCIA, WIDEO]

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce odbyło się zakończenie trzeciej edycji projektu „Międzypokoleniowe Pasje”. To inicjatywa, która łączy uczniów szkoły z seniorami z Dziennego Domu Pobytu Senior+ MOPR.

Przez ostatnie miesiące młodzi ludzie regularnie spotykali się z uczestnikami Dziennego Domu Senior+ w Ostrołęce. Młodzież pokazywała seniorom swój świat, a seniorzy dzielili się doświadczeniem, którego nie znajdzie się w żadnym podręczniku. To już trzeci raz, kiedy ta innowacja pedagogiczna udowadnia, że wiek to tylko liczba, a wspólny język można znaleźć zawsze.

Na zakończeniu pojawiły się Prezydent Ostrołęki. Pan Paweł Niewiadomski, zapewnił, że miasto dalej będzie wspierać ten projekt. Z kolei Mazowiecka Kurator Oświaty, Wioletta Krzyżanowska, nie szczędziła pochwał - była pod ogromnym wrażeniem zaangażowania uczniów i tego, jak profesjonalnie całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Podczas spotkania nie brakowało wzruszeń. Koordynatorka projektu miała dla wszystkich dobrą wiadomość: już we wrześniu rusza czwarta edycja!

Najważniejsze jednak były słowa samej młodzieży. Uczniowie przyznali, że te spotkania dały im bardzo dużo do myślenia. Jak sami trafnie zauważyli:

My też będziemy kiedyś seniorami”.

To pokazuje, że projekt uczy nie tylko konkretnych umiejętności, ale przede wszystkim empatii i szacunku.

„Międzypokoleniowe Pasje” to wspaniała inicjatywa, która buduje w naszym mieście mosty zamiast murów. Cieszy fakt, że w Ostrołęce mamy młodych ludzi, którzy chcą poświęcić swój czas starszym mieszkańcom.

Pozostaje tylko czekać na kolejną edycję!

