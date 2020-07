Weekend na drogach powiatu makowskiego: Pijany kierowca i dwóch piratów drogowych

REKLAMA

Kolejni „piraci drogowi” stracili prawa jazdy w miniony weekend na terenie powiatu makowskiego. To efekt działań tamtejszej „drogówki”, która nie odpuszcza kierowcom rażąco łamiącym przepisy drogowe.



W piątek funkcjonariusze zatrzymali kierującego pojazdem osobowym, 48-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego, który przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 56 km/h. Mężczyzna za jazdę z prędkością 106 km/h został ukarany 400 złotowym mandatem karnym połączonym z 10 punktami karnymi. Uprawnienia do kierowania pojazdami odzyska po upływie trzech miesięcy.



Tego samego dnia policjanci zatrzymali 43-letniego mężczyznę, mieszkańca powiatu makowskiego, który kierował pojazdem marki Daewoo Lanos. Badanie trzeźwości wskazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyźnie za kierowanie "na podwójnym gazie" grożą teraz poważne konsekwencje. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości sąd może orzec karę do 2 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna ponadto musi się liczyć z zakazem prowadzenia pojazdów na okres minimum 3 lat, oraz wysoką grzywną.



W sobotę został zatrzymany do kontroli drogowej 20-letni mieszkaniec powiatu wysokomazowieckiego, który przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 55 km/h. Mężczyzna za jazdę z prędkością 105 km/h został ukarany 400 złotowym mandatem karnym połączonym z 10 punktami karnymi. Uprawnienia do kierowania pojazdami odzyska po upływie trzech miesięcy.