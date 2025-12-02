eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Wiceminister odwiedził Kadzidło. "To dla nas cenna motywacja"

zdjecie 2502
fot. Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidlefot. Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle
Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Marek Krawczyk wraz z posłanką Żanetą Cwaliną-Śliwowską spotkali się z samorządowcami i przedstawicielami instytucji kultury, by rozmawiać o przyszłości kurpiowskiego dziedzictwa.

Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle gościło wczoraj wysokich przedstawicieli władz centralnych. Wizytę w placówce złożyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marek Krawczyk oraz posłanka na Sejm RP Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Spotkanie, które – jak zapewniają gospodarze – przebiegało w serdecznej i konstruktywnej atmosferze, zgromadziło przedstawicieli lokalnych władz i instytucji kulturalnych. W rozmowach uczestniczyli wójt gminy Kadzidło Anna Śniadach, przewodniczący rady gminy Ryszard Bielski, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Małgorzata Napiórkowska oraz dyrektor CKK Paweł Łaszczych. Obecni byli także Barbara Pabich i Marianna Dawid reprezentujące zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kadzidle.

Przedmiotem dyskusji były najważniejsze potrzeby Centrum Kultury Kurpiowskiej, kierunki jego rozwoju oraz plany wspólnego wzmacniania i promowania kurpiowskiego dziedzictwa kulturowego. Wiceminister Krawczyk wyraził uznanie dla dotychczasowych działań placówki i zapewnił o gotowości ministerstwa do dalszej współpracy.

