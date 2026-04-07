Wiceminister rolnictwa z wizytą w Baranowie. Za nami ważne spotkanie z KGW z powiatu ostrołęckiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

We wtorek, 7 kwietnia powiat ostrołęcki stał się centrum dialogu o sprawach polskiej wsi. Do Baranowa przyjechała wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Małgorzata Gromadzka, która spotkała się z przedstawicielkami i przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich z całego regionu.

Głównym punktem wizyty było spotkanie, które rozpoczęło się o godzinie 14:30 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie. Wydarzenie stało się przestrzenią do merytorycznej dyskusji. Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich miały okazję bezpośrednio przedstawić wiceminister Gromadzkiej lokalne potrzeby oraz wyzwania, z jakimi mierzą się w swojej codziennej działalności na rzecz społeczności wiejskich.

Podczas rozmów wspólnie poszukiwano najlepszych rozwiązań, które mają wspierać aktywność kobiet na wsi oraz rozwój regionalnej infrastruktury społecznej.

Spotkanie zostało zorganizowane dzięki ścisłej współpracy przedstawicieli parlamentu, samorządu oraz instytucji rolniczych. W gronie organizatorów wydarzenia znaleźli się: Mariusz Popielarz – Poseł na Sejm RP, Daniel Łaga - dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie, Marcin Wołosz - wójt gminy Baranowo oraz Joanna Blat - kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Ostrołęce.

Obecność kierownictwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozwoliła na poruszenie praktycznych kwestii dotyczących programów wsparcia i dotacji, z których lokalne koła mogą korzystać w bieżącej działalności.