Wicestarosta ostrołęcki o decyzji rządu ws. CPK: "Niezrozumiała" [WIDEO]

Pytany o przyczyny takiej, a nie innej decyzji rządu, wicestarosta Kozłowski stwierdził: - Dla nas to decyzja niezrozumiała. Na spotkaniu wybrzmiało: sprzeciwiamy się tego typu decyzjom, będziemy walczyć i nagłaśniać ten temat aż do skutku.

Zwrócił uwagę na obecne i planowane jednostki wojskowe na terenach, gdzie miała biec linia kolejowa czy też duży poligon w Orzyszu. - To pokazuje, jak niezwykle ważny jest przebieg tej linii i to, żeby ona powstała - powiedział Kozłowski. Podkreślił, że w petycji samorządowcy zwracają uwagę na aspekty gospodarcze.

Naszym zdaniem jest to działanie niekorzystne dla naszego regionu, jest to po prostu wykluczenie komunikacyjne

Samorządowcy z województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego zdecydowali o wystąpieniu do premiera z petycją, by rząd nie rezygnował z budowy szybkiego połączenia kolejowego od Giżycka przez Łomżę i Ostrołękę - połączenie to planowano jako tzw. szprychę CPK. Spotkanie z inicjatywy wicestarosty ostrołęckiego Artura Kozłowskiego odbyło się wczoraj w starostwie powiatowym w Ostrołęce. Dziś Artur Kozłowski rozmawiał o tym z Radiem Wnet.

~gosk anna , 19:23 04-07-2024 , 36% a co to jest radio Wnęt? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Rozumisz , 19:30 04-07-2024 , 17% @~gosk anna Na antenie rozgłośni dominują poglądy i opinie prawicowo-konserwatywne, głoszone przez osoby utożsamiane z "niemedialnym nurtem narodowo-prawicowym" (m.in.: dr Stanisław Krajski, Witold Gadowski, Jan Pospieszalski, czy dawniej prof. Jerzy Robert Nowak, Wikipedia • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Heniek , 09:57 05-07-2024 , 15% @~Rozumisz Niezrozumiałe to jest pchanie pisowców do powiatu k tworzenie dla nich stołków na siłę bo to kolejne miliony w skali roku a chyba powiat bardzo dobrze działał do tej pory .

Złe decyzje k to już na początku. Ale czego się można było spodziewać . • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 11:09 05-07-2024 , 100% @~Heniek Niezrozumiałe jest pchanie trzynastogrudniowcow do powiatu i tworzenie dla nich stołków. Jakby powiat dobrze działał do tej pory, to by nie było zmian. Dobre decyzje powiatu da od początku, dobrze, że władze powiatu chcą szprychy. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~HUMMER , 11:17 05-07-2024 , 0% @~gosk anna Jestem spokojny tylko wkor..wia mnie to : 34 procent poparcia ma pisdu, prawie tyle samo platforma, lewica 6 procent,a holownia 10 ,co znaczy że aż 84 procent POLAKÓW ma kraj w dupie i chce JEGO zniszczenia jak elektrownia C !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nie ma słów na to zbydlecenie !!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Szprycha do Chorzel , 14:52 05-07-2024 , 0% @~tępiciel lemingów Za to zrozumiałe jest dla ciebie pchanie i popychanie byłego dyr OCK , byłego dyr elektrowni, byłego dyr muzeum, byłego dyr….. byłego dyr…. Mój mąż, mój mąż jest z zawodu dyrektorem , żona byłego dyr do gawiedzi! I ty tam byłeś i ….. a co usłyszałeś to tu naPiSałeś! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:30 05-07-2024 , 100% @~Szprycha do Chorzel Dobrze, że doświadczeni są zatrudniani. Jesteś lepszy, wystartuj. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~a , 19:32 04-07-2024 , 60% a 4 posły i 1 senator byli, bo bez nich nic się nie stanie • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 03:22 05-07-2024 , 85% @~a Ciekawe co zrobią, zwłaszcza z koalicji rządzącej. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tyż prawda , 08:42 05-07-2024 , 23% @~tępiciel lemingów Ciekawe co zrobią ci z opozycji! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 08:44 05-07-2024 , 75% @~Tyż prawda Jak pani poseł i nowy poseł będą się oglądać na posłów opozycji, to nie dostaną głosów. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tylko POmagamy niemcom , 19:35 04-07-2024 , 81% ooo

kolei nie będzie

ooo kto by pomyślał.

jak pisałem że tusk nic nie będzie budował a tylko rozwalal co się da to mi nie wierzyli..



niemcy każą nie budować i się nie buduje ,,, proste

a co będzie ?

podwyżki, zamknięcia firm, rozwale nie orlenów i itp... żadnych atomów portów cpków ... po co ? po co jak u nas w Niemczech już są ..

a co będzie ?

migranci, duuużo migrantów na utrzymanie, którym będzie trzeba płacić zasiłki i dać mieszkania ..



.a

na wiosne szparagi ... • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ciekawa , 20:06 04-07-2024 , 23% @~tylko POmagamy niemcom Gdzie kasa z planów połączeń kolei do zburzonej elektrowni? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~135 mln € , 22:03 04-07-2024 , 18% @~tylko POmagamy niemcom Fobia niemiecka cię dopadła! Ratunkiem będzie tylko kupno Mercedesa! Zrób to dla siebie! Nie żałuj sobie, Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 05:32 05-07-2024 , 79% @~Ciekawa Elektrownia działa, a druga jest w budowie, o co Ci chodzi. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Proste jak budowa cepa , 06:42 05-07-2024 , 25% @~tępiciel lemingów O ten miliard w gruz! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 08:46 05-07-2024 , 75% @~Proste jak budowa cepa Gruz dzięki decyzji UE. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tylko nie kłam , 12:32 05-07-2024 , 0% @~tępiciel lemingów ……kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą….. wiesz kto to powiedział! Nie idź tą drogą! Ona zgubną jest!

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:31 05-07-2024 , 100% @~Tylko nie kłam Przecież to prawda, że to UE zdecydowała o odejściu od polskiego węgla w energetyce i dlatego zmiana na gazową. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~OLaf , 19:54 04-07-2024 , 34% Widać zę to czyste pustosłowie.do czynów Panowie a nie tylko nagłaśniać • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 08:59 05-07-2024 , 60% @~OLaf Ciekawe, czy posłowie koalicji 13 grudnia usłyszą apel mieszkańców miasta i regionu? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Echy , 20:10 04-07-2024 , 40% Już zatrudnili w Starostwie dyrektora w Wydziale śmiesznych kroków Bogdana Piątkowskiego byłego dyrektora OCK ,dyrektora elektrowni i dyrektora w muzeum wyklętych. Kleru w starostwie nie wolno oglądać. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Starostwo , 23:12 04-07-2024 , 44% @~Echy Normalnie człowiek orkiestra. Gdzie synekura tam on zagra!

Mój mąż jest z zawodu dyrektorem- chełpi się żona!



! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 08:48 05-07-2024 , 67% @~Obiboki Wstyd to być gniazdem koalicji 13 grudnia. Obiboki nic nie robią. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Synekura poszła w dal , 08:48 05-07-2024 , 20% @~Obiboki Czasami w gnieździe robi się za ciasno! I rwetes! Słabi muszą odejść albo zginąć! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Grzech kłamstwa , 12:46 05-07-2024 , 50% @~tępiciel lemingów Nie ma takiej koalicji! Zabierasz głos publicznie i okazuje się że nie znasz aktualnej sytuacji w rządzie! Wstyd i hańba!

„— Czyż można tak otwarcie? cóż ludzie powiedzą” za klasykiem.



• zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 05:58 06-07-2024 , - @~Grzech kłamstwa Przecież 13 grudnia nastąpiło zaprzysiężenie premiera koalicji 13 grudnia. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~G5 , 20:41 04-07-2024 , 74% Nic nie będzie

Tylko terror

W sądach prokuratorzy,policja

W wojsku żandarmeria

To i w starostwie szafy rozpruja • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ok , 22:32 04-07-2024 , 36% @~G5 Niewinni nie mają się czego bać! Ty g5 wiesz to najlepiej! Pilnuj szafy! Spal listy! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Antek , 20:57 04-07-2024 , 96% Wykluczenie komunikacyjne to jest teraz.Zeby dojechac autobusem z Ostroleki do Ostrowi Maz trzeba jechac przez...Lomze.Od wielu juz lat nie ma bezposredniego polaczenia pomiedzy tymi miastami.A warto przypomniec ze za transport publiczny wlasnie odpowiadaja wladze powiatu.A wiec do roboty,panie starosto. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 21:35 04-07-2024 , 67% @~Antek Wykluczenie komunikacyjne jest spowodowane przez sprzedaż PKS prze rząd PO i PSL. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~PKS/ Mobilis , 22:43 04-07-2024 , 32% @~tępiciel lemingów Trzeba było petycję napisać! Zatrzymać! Rejtanem się położyć! A ty przyglądałeś się zza węgla czyli popierałeś(2006-2018) • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 03:30 05-07-2024 , 79% @~PKS/ Mobilis W 2009 roku ówczesne Ministerstwo Skarbu poinformowało o zamiarze sprzedaży PKS-u. Prezydent Janusz Kotowski przygotował wówczas ciekawą propozycję samorządowego porozumienia, które mogłoby przejąć PKS i zapewnić sieć przejazdów w regionie. Rada Miasta Ostrołęki podjęła stosowną uchwałę (nr 389/LII/2009), a prezydent doprowadził do porozumienia międzypowiatowego, które podpisali oprócz prezydenta także starostowie powiatów ostrołęckiego, wyszkowskiego i ostrowskiego. Inicjatywę samorządów popierały związki zawodowe. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Archiwum domowe , 06:45 05-07-2024 , 0% @~tępiciel lemingów I co? Ludzie listy piszą! Zwykle polecone! Okazuje się , że na Berdyczów! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Markowanie do 2018 roku , 07:38 05-07-2024 , 55% @~tępiciel lemingów To było 2009! A potem do 2018 już nie podejmowano ciekawych propozycji! Nie zawierano porozumień samorządowych! Nie aktualizowano podjętej uchwały nr 389/LII/2009 , nie kontynuowano porozumienia międzypowiatowego! Dlaczego??? Bo to była sztuka dla sztuki! Dla efektu medialnego ale nie działania efektywnego! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 11:12 05-07-2024 , 67% @~Markowanie do 2018 roku Dobrze, że do 2018 przywracano komunikację. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~2006-2018 , 12:37 05-07-2024 , 50% @~tępiciel lemingów I nie przywrócono! Petycja stanęła na roku 2009. I • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Antek , 22:22 04-07-2024 , 78% To prawda,ale PKS zostal sprzedany 14 lat temu.Co wladza przez ten czas zrobila,a za komunikacje regionalna odpowiadaja powiaty,zeby ten problem rozwiazac? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ośmiotysięcznik , 06:40 05-07-2024 , 45% @~tępiciel lemingów W porównaniu z tobą to Mount Everest.

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:32 05-07-2024 , 100% @~Ośmiotysięcznik Jakby dużo robił, to by był nadal starostą. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~pancerniacy , 07:04 05-07-2024 , 100% a 4 posły i senator byli, toż to siła, jak jedna pięść • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 11:12 05-07-2024 , 67% @~pancerniacy Zwłaszcza pani posłanka i najnowszy poseł są silni. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Dla dobra PL , 12:42 05-07-2024 , 0% @~tępiciel lemingów Nareszcie przekonałeś się o tym! Trwało to (od 2005)ale jest jest jest zrozumienie! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ojej to straszne , 13:31 05-07-2024 , 0% @~tępiciel lemingów Co masz do pani posłanki? Coś pachniesz mizoginom!!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tj , 08:26 05-07-2024 , 34% Ten wice to ma przynajmniej coś do powiedzenia bo ten starosta to nijaki • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 11:14 05-07-2024 , 75% @~Tj Ciekawe czy wiceprezydent zgadza się z apelem mieszkańców czy wypełnia wolę trzeciej drogi? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~HUMMER , 11:18 05-07-2024 , 0% @~tępiciel lemingów Ciekawe czy ukraince bronią szczątki POLAKÓW zamordowanych na Wołyniu??? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ok , 12:35 05-07-2024 , 34% @~tępiciel lemingów Co tam wymyśliłeś znowu! Nie kombinuj tylko patrz na Małopolskę! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~HUMMER , 13:51 05-07-2024 , 0% @~Ciekawe NIE muszę sprawdzac .Ja wiem na 100 procent !!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~HUMMER , 09:49 05-07-2024 , 15% pisdowcy,platfusy,holowisci i lewaki zapamiętajcie sobie ścierwa jedno : NISZCZĄC POLSKĘ - NISZCZYCIE TEZ SKÓR...WYSYNY SIEBIE SAMYCH !!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~JKzLelisa , 10:38 05-07-2024 , 75% @~HUMMER Czemu tak się denerwujesz powinieneś się 😄 uśmiechać przecież jest uśmiechnięta Polska

Ps. Jak będziesz się tak denerwował to żyłka może Tobie pęknąć i ubędzie komentującego więc nie stresuj się tylko 😄😄😄 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~HUMMER , 12:04 05-07-2024 , 50% @~JKzLelisa Wkurza mnie że ponad 80 procent POLAKÓW głosuje na partie wrogie POLSCE ( pisdowskie swiętoszki, platfusy, holowisci,lewacy i ludowcy ) !!!, kolejny rozbiór PRAWDOPODOBNY !!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ok , 12:26 05-07-2024 , 0% @~JKzLelisa Ty doktor JKzL !!! Zanim pęknie gazy odejdą! A jak odejdą to będzie żył! Nie życz drugiemu co tobie niemiłe. Chroń swoją żyłkę gdziekolwiek ona jest! Polska jest uśmiechnięta i bez ciebie .





• zgłoś odpowiedz • oceń :

~12345 , 13:09 05-07-2024 , 50% A ja do Gdańska muszę jechać z Ciechanowa, Warszawy albo Pisza. I co? • zgłoś odpowiedz • oceń :

