Więcej niż zabawa – w Czerwinie nauczyli się, jak ratować życie [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Jak skutecznie ratować życie i chronić środowisko na polsko-ukraińskim pograniczu? Mieszkańcy Czerwina sprawdzili to w praktyce podczas wyjątkowego pikniku edukacyjnego. Pokazy profesjonalnego sprzętu, kursy pierwszej pomocy i atrakcje dla najmłodszych zwieńczyły realizację transgranicznego projektu wspieranego przez Unię Europejską.

W Czerwinie odbyło się uroczyste podsumowanie inicjatywy pod hasłem „Wspólne działania na rzecz poprawy współpracy w zakresie przeciwdziałania klęskom żywiołowym i zagrożeniom klimatycznym na obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy”. To przedsięwzięcie ma na celu zacieśnienie więzi między służbami ratunkowymi obu krajów oraz edukację lokalnych społeczności w obliczu współczesnych wyzwań środowiskowych.

Głównym punktem programu była prezentacja nowoczesnego sprzętu strażackiego. Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję, by z bliska przyjrzeć się narzędziom, którymi na co dzień dysponują ratownicy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – profesjonaliści tłumaczyli, jak zachować zimną krew i skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia życia.

Eksperci dzielili się również wiedzą na temat bezpieczeństwa i właściwego postępowania podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Dzięki temu edukacja z zakresu ochrony cywilnej stała się przystępna dla każdego mieszkańca gminy.

Organizatorzy zadbali o to, by najmłodsi uczestnicy pikniku wynieśli z niego nie tylko miłe wspomnienia, ale i cenną wiedzę. Dzieci mogły zwiedzić wnętrze wozu strażackiego, co dla wielu było spełnieniem marzeń. Na miejscu czekały także zajęcia edukacyjne o tematyce bezpieczeństwa dostosowane do wieku, liczne gry i konkursy z nagrodami, ulubione przez wszystkich dmuchańce.

Wydarzenie stało się doskonałą okazją do integracji lokalnej wspólnoty. Połączenie luźnej atmosfery pikniku z merytorycznym przekazem pozwoliło na skuteczne budowanie świadomości o zagrożeniach klimatycznych.

Wsparcie z Funduszy Europejskich

Realizacja tak szeroko zakrojonego projektu była możliwa dzięki wsparciu zewnętrznemu. Inicjatywa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021–2027. Współpraca transgraniczna w tym obszarze jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom terenów przygranicznych i skutecznego reagowania na klęski żywiołowe, które nie znają granic państwowych.