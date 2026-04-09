Powiat ostrołecki,

Więcej niż zabawa – w Czerwinie nauczyli się, jak ratować życie [WIDEO, ZDJĘCIA]

fot. Urząd Gminy w Czerwinie
Jak skutecznie ratować życie i chronić środowisko na polsko-ukraińskim pograniczu? Mieszkańcy Czerwina sprawdzili to w praktyce podczas wyjątkowego pikniku edukacyjnego. Pokazy profesjonalnego sprzętu, kursy pierwszej pomocy i atrakcje dla najmłodszych zwieńczyły realizację transgranicznego projektu wspieranego przez Unię Europejską.

W Czerwinie odbyło się uroczyste podsumowanie inicjatywy pod hasłem „Wspólne działania na rzecz poprawy współpracy w zakresie przeciwdziałania klęskom żywiołowym i zagrożeniom klimatycznym na obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy”. To przedsięwzięcie ma na celu zacieśnienie więzi między służbami ratunkowymi obu krajów oraz edukację lokalnych społeczności w obliczu współczesnych wyzwań środowiskowych.

Głównym punktem programu była prezentacja nowoczesnego sprzętu strażackiego. Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję, by z bliska przyjrzeć się narzędziom, którymi na co dzień dysponują ratownicy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – profesjonaliści tłumaczyli, jak zachować zimną krew i skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia życia.

Eksperci dzielili się również wiedzą na temat bezpieczeństwa i właściwego postępowania podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Dzięki temu edukacja z zakresu ochrony cywilnej stała się przystępna dla każdego mieszkańca gminy.

Organizatorzy zadbali o to, by najmłodsi uczestnicy pikniku wynieśli z niego nie tylko miłe wspomnienia, ale i cenną wiedzę. Dzieci mogły zwiedzić wnętrze wozu strażackiego, co dla wielu było spełnieniem marzeń. Na miejscu czekały także zajęcia edukacyjne o tematyce bezpieczeństwa dostosowane do wieku, liczne gry i konkursy z nagrodami, ulubione przez wszystkich dmuchańce.

Wydarzenie stało się doskonałą okazją do integracji lokalnej wspólnoty. Połączenie luźnej atmosfery pikniku z merytorycznym przekazem pozwoliło na skuteczne budowanie świadomości o zagrożeniach klimatycznych.

Wsparcie z Funduszy Europejskich

Realizacja tak szeroko zakrojonego projektu była możliwa dzięki wsparciu zewnętrznemu. Inicjatywa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021–2027. Współpraca transgraniczna w tym obszarze jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom terenów przygranicznych i skutecznego reagowania na klęski żywiołowe, które nie znają granic państwowych.

 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
