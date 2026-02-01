Wiejski kulig! "Ruch na świeżym powietrzu, oderwanie od telefonów"

REKLAMA

Po przejechaniu całej trasy z kilkoma przystankami, można było się ogrzać przy rozpalonym ognisku i skosztować smacznej grochówki, kiełbasek z ogniska i gorącej herbatki.

Największa atrakcja była dla dzieci, które były pod troskliwą opieką swoich rodziców. Jazda saniami po zimowej trasie to niezapomniane przeżycie dla najmłodszych, którzy na co dzień spędzają czas przed ekranami.

"Ruch na świeżym powietrzu, oderwanie od telefonów i laptopów, to także dodatkowy atut takich spotkań i aktywne spędzenie wolnego czasu" - podkreślają organizatorzy.

To ważna uwaga w czasach, gdy dzieci i dorośli spędzają coraz więcej czasu w wirtualnym świecie. Takie wydarzenia jak to w Glebie pokazują, że tradycyjne formy spędzania czasu nie odeszły w zapomnienie i wciąż potrafią zgromadzić mieszkańców w mroźny zimowy dzień. "Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie" - podsumowują organizatorzy.